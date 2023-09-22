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南韓駐日大使：陸半導體廠可能遲早超越韓企在陸製造

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓駐日大使尹德敏接受訪問談及中日韓峰會時，提到中國大陸半導體廠超越韓企在陸製造可能只是時間問題 。彭博資訊
南韓駐日大使尹德敏接受訪問談及中日韓峰會時，提到中國大陸半導體廠超越韓企在陸製造可能只是時間問題 。彭博資訊

南韓駐日大使尹德敏接受彭博資訊訪問時表示，正進行「高層」會談討論今年內舉辦中日韓峰會，目前進展順利，而峰會不會損及與華府的關係。他提及，大陸半導體廠可能遲早會超越韓企在陸製造，但南韓不能完全放棄大陸市場。

南韓正努力重啟因新冠疫情而陷入停頓的三國峰會，尹德敏說，可能有「大衛營效應」，促使中國大陸對外接觸。美國總統拜登8月在大衛營會晤日本和南韓領導人，北京認為這是蓄意挑撥中國大陸與周邊國家關係。

南韓總統尹錫悅2022年5月上任大約兩個月後任命的駐日大使尹德敏指出，「日韓關係發展如此之快，中國大陸過去10年左右未曾經歷這樣的環境。如果鄰國合作、和睦相處，而不是彼此互相對抗，更有利於地區穩定」。

中日韓三國高階官員訂9月26日在首爾舉行會議。

根據尹德敏，中國大陸半導體製造商向價值鏈上游邁進並最終超越南韓公司在大陸的製造可能只是時間問題。隨著大陸本土產業進步，南韓手機製造商、百貨公司營運商和汽車公司在大陸的市占率都在下滑。儘管數量驚人的南韓公司已遷出，但南韓仍然非常依賴大陸，不能完全放棄那塊市場。總體而言，大陸市場不會持續開放，未來幾年對南韓半導體業者來說是非常重要的時期。

與此同時，日韓關係發展迅速，這將導致區域戰略格局發生重大轉變。尹德敏回憶初到日本時，整個日本社會對南韓都非常冷淡，現在雙方關係回溫，他尋求趁此再與日本達成另一項聲明，面臨政治緊張局勢也能保持貿易穩定。

尹德敏說，與日本和美國的安全合作將擴大，因為這兩個國家都面臨來自北韓等國的核威脅。拜登已向尹錫悅和岸田文雄保證，以延伸威懾被外界所知的美國核政策未變。但尹德悅指出，「問題在於，如果東京或首爾遭襲擊，美國是否會以紐約為代價對平壤進行報復」。

南韓 日本 中共 半導體

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