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首度部署西太平洋 美2艘無人艦抵日

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國海軍「遊騎兵號」無人艦駛抵日本，進行西太平洋首次部署。圖／翻攝星條旗報
美國海軍「遊騎兵號」無人艦駛抵日本，進行西太平洋首次部署。圖／翻攝星條旗報

美國海軍「遊騎兵號」與「水手號」兩艘原型無人水面艦已駛抵日本，進行西太平洋的初次部署，並測試偵查與攻擊能力。美軍認為，無人艦有助於對抗中共解放軍規模更大的艦隊。

華爾街日報廿一日報導，停靠在美國第七艦隊母港橫須賀的「遊騎兵號」長度近六十公尺，一開始為石油工業設計，就像是一輛平板卡車，雖然目前並未搭載飛彈，卻可以用裝到平台後半部的模組攜帶與發射飛彈。

美國海軍中校狄雷在「遊騎兵號」上表示，自主運作的無人艦可以代替更大的船隻，像是獵殺敵方目標船團裡的驅逐艦，「舉例來說，一艘驅逐艦與兩艘無人艦可以接替三艘驅逐艦，這是一個戰力加乘因子」。

共軍艦艇數量最近幾年已超過美國海軍，共軍並更頻繁進入太平洋演習。同時，共軍飛彈與機艦讓美國及盟邦在大陸周邊海域運作的風險越來越高。美軍目前正致力為西太平洋的任何衝突制定新戰略，例如可能爆發的台海戰爭。

儘管美國海軍仍在試驗無人艦，但烏克蘭已經展現了無人艦的潛在威力。在抗衡更強大的俄國海軍時，烏軍無人攻擊艇經證明很有成效。此外，美國也在名為「五十九特遣隊」的計畫中，跟沙烏地阿拉伯與以色列等國家協調，在中東地區部署小型偵察無人艇以監控伊朗海軍。

比起中東地區使用的簡單無人艇，美國海軍無人艦部門的「遊騎兵號」等六艘無人艦更大，並且配備更精密的感應器，通常也有船員上艦。報導指出，這六艘無人艦是名為「幽靈艦隊大君主」計畫的一環。該計畫始於二○一八年，目的在於把自主作戰整合到海軍，支持者認為，這類艦艇可在敵人火力範圍內相對低成本運作，讓載人艦艇維持在更遠的距離。

美國 海軍 飛彈

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