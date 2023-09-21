日本電視台將收購吉卜力工作室 宮崎駿長子確定不接班

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿。美聯社
日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿。美聯社

日本電視控股（Nippon Television Holdings）21日宣布，旗下子公司日本電視台（Nippon TV）將收購吉卜力動畫工作室。

日經亞洲與日本時報報導，日本電視台將收購吉卜力42.3%股份，自10月6日起生效。日本電視台資深營運長暨董事福田博之將接任吉卜力工作室社長，原社長鈴木敏夫成為董事長，吉卜力工作室創辦人之一宮崎駿成為榮譽董事。

宮崎駿現已82歲、鈴木敏夫75歲，吉卜力工作室曾在記者會中表示，工作室已為誰將成為下任接班人而煩惱許久。僅管內部過去曾討論宮崎駿長子宮崎吾郎接班的可能，但宮崎吾郎認為獨挑工作室大樑的責任過於沉重，因此工作室考量後決定將工作室經營權交由他人。

日本電視台沒有透露收購吉卜力工作室的金額，但該公司自1958年成為首家轉播吉卜力動畫「風之谷」的電視台後，便持續資助吉卜力電影。此外，日本電視台也有參與打造2001年開幕的三鷹之森吉卜力美術館。

日本電視台將協助進行吉卜力工作室的營運事務，而工作室將能進一步專注在動畫創作上。

吉卜力 日本 宮崎駿

延伸閱讀

宮﨑駿兒子不接班 「吉卜力」轉成電視台子公司

《蒼鷺與少年》中、日片名全然不同 「宮崎駿」動畫上映前主打隨緣！

「蒼鷺與少年」零宣傳有票房風險？宮﨑駿反應曝光

「蒼鷺與少年」零宣傳有票房風險？宮﨑駿反應曝光

相關新聞

南韓史上首次 國會表決通過總理罷免建議案

韓聯社報導，南韓國會21日以175票贊成、116票反對和4票棄權表決通過建議罷免總理韓悳（音同「德」）洙的議案，這是南韓...

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

BBC報導，委內瑞拉已派出1萬1000名士兵，重新奪回該國最大的監獄之一，該監獄長期以來一直被一個強大的犯罪組織控制。

美版戰狼外交官？駐日大使屢批習近平 白宮官員要他住嘴

美國駐日本大使伊曼紐(Rahm Emanuel)日前在社群平台連連重砲批評中國國家主席習近平，引起關注；國家廣播公司新聞...

日本電視台將收購吉卜力工作室 宮崎駿長子確定不接班

日本電視控股（Nippon Television Holdings）21日宣布，旗下子公司日本電視台（Nippon TV...

外交衝撞升級 印度停發簽證予加拿大公民

印度與加拿大外交關係似無和緩跡象，繼兩國相互驅逐外交官之後，印度媒體今天引述不具名官員證實，印度已暫停向加拿大籍公民核放...

中美頻會晤 分析：兩國都有暫穩雙邊關係的需要

中國學者曹辛在金融時報中文網撰文指出，從近期中美高層的會晤與表態看來，兩國都認為需穩定當前危險的雙邊關係，這是出於內政需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦