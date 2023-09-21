日本電視台將收購吉卜力工作室 宮崎駿長子確定不接班

日本電視控股（Nippon Television Holdings）21日宣布，旗下子公司日本電視台（Nippon TV）將收購吉卜力動畫工作室。

日經亞洲與日本時報報導，日本電視台將收購吉卜力42.3%股份，自10月6日起生效。日本電視台資深營運長暨董事福田博之將接任吉卜力工作室社長，原社長鈴木敏夫成為董事長，吉卜力工作室創辦人之一宮崎駿成為榮譽董事。

宮崎駿現已82歲、鈴木敏夫75歲，吉卜力工作室曾在記者會中表示，工作室已為誰將成為下任接班人而煩惱許久。僅管內部過去曾討論宮崎駿長子宮崎吾郎接班的可能，但宮崎吾郎認為獨挑工作室大樑的責任過於沉重，因此工作室考量後決定將工作室經營權交由他人。

日本電視台沒有透露收購吉卜力工作室的金額，但該公司自1958年成為首家轉播吉卜力動畫「風之谷」的電視台後，便持續資助吉卜力電影。此外，日本電視台也有參與打造2001年開幕的三鷹之森吉卜力美術館。

日本電視台將協助進行吉卜力工作室的營運事務，而工作室將能進一步專注在動畫創作上。