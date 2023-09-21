印宗教領袖加國遇刺 美陷兩難

加拿大著名錫克分離主義領導人尼賈爾六月遇刺，加國總理杜魯多十八日表示正在追查印度政府特工涉及此事的「可靠指控」，引發兩國關係急速惡化與互相驅逐外交官。印度總理莫迪是美國對抗中國大陸在印太地區影響力的重要戰略夥伴，也是拜登總統長期努力討好的對象，此時公開的尼賈爾案讓美方布局複雜化。

華盛頓郵報指出，白宮在此事的態度一直是在走鋼索，既支持加方調查與敦促印方合作，也避免批駁印度或莫迪。匿名美方高級官員指出，白宮尚未發布美加聯合聲明，原因出在尼賈爾案是加拿大在調查。當一個國家宣布國內執法機關調查結果時，美國跑去跟該國站在一起才是反常。

這位官員說，白宮對加方調查沒有任何顧慮，對杜魯多選擇宣布結果的方式也沒有異議，正等候調查有正式結論，接著才會介入。該官員反駁批評人士指華府因為重要戰略作用而試圖避免惹火新德里，表示白宮對加方的指控已表達「深感憂慮」，並呼籲追凶究責。

加拿大是美國緊密盟邦，印度則是主要戰略夥伴，拜登尋求跟這兩國都維持強而有力的關係，加印因尼賈爾案引發的爭端愈演愈烈，讓拜登處境尷尬。人權活動人士先前就抨擊莫迪打壓異議人士和迫害少數宗教，對美國跟印度日益親近提出挑戰。

更廣泛而言，拜登擁抱印度凸顯出外交政策存在更多矛盾，一邊大談強化全球民主與對抗獨裁，一邊結盟不民主政體以求打造抗中全球聯盟。在這個背景之下，加拿大的指控讓華府陷入困境。

卡內基國際和平基金會高級研究員暨南亞計畫主任瓦什納夫說，拜登政府已做出巨大的努力，在美國與印度的新興戰略聚合加倍下注，同時淡化共享價值的任何可能分歧。

瓦什納夫表示，一邊是反中國擴張主義的重要堡壘，另一邊是北約主要盟邦，「華府此刻需要謹慎行事」。

二○一八年俄羅斯被控以神經毒劑在英國發動攻擊，美國、加拿大和許多歐洲國家都驅逐俄國外交官聲援英國。然而這次加拿大若想獲得盟邦同樣聲援，恐怕很難，因為這些盟邦和印度並非敵對，許多國家還想跟印度拉近關係。