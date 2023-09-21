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柯瑞籲韓正 氣候政策須提高雄心

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家副主席韓正十九日在紐約出席聯合國大會期間，與美國氣候特使柯瑞會面。柯瑞敦促中國大陸需要「提高雄心」，努力加速脫碳並減少甲烷排放。韓正則表示，中國大陸將致力推進實現「雙碳」承諾（二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和），全面落實「巴黎協定」目標。

據大陸外交部網站消息，韓正表示，中國始終是應對氣候變化的堅定行動者。中國政府高度重視生態文明建設，持續推進能源綠色低碳轉型，提前完成二○二○年氣候行動目標。

韓正表示，中美保持氣候對話和合作，對兩國和全球都有重大積極意義。中方願與美方加強溝通，深化合作，攜手推進氣候治理，共同為人類發展作出更大貢獻。

根據美國國務院網站發布的消息，雙方討論了雙邊和多邊努力應對氣候危機至關重要。柯瑞重申將全球變暖限制在攝氏一點五度的緊迫性，這需要中美採取雄心勃勃的行動。柯瑞還強調，中國需要「提高雄心」，努力加速脫碳並減少甲烷排放。

路透指出，韓正和柯瑞此次會晤，可能有助為中美元首今年稍晚在亞太經合會會晤奠定基礎。

另，大陸外交部副部長馬朝旭在紐約出席聯合國大會期間，也應約會見美國副國務卿紐蘭，就中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠交換了意見。

馬朝旭表示，穩定和改善中美關係符合兩國共同利益及國際社會期待。雙方應加強對話，妥處分歧，推進合作，把中美元首峇里島會晤達成的重要共識落實。

紐蘭也表示，美方願繼續同中方加強溝通、對話與合作，負責任地管控分歧，致力於美中關係穩定發展。

柯瑞

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