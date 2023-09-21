普亭下月訪陸 俄力挺一帶一路

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭昨日在與中共外長王毅會面時表示，他很高興地接受大陸國家主席習近平邀請他十月訪華。中國大陸下個月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。普亭稱，「一帶一路」倡議完全符合俄羅斯利益，也與俄方打造「大歐亞空間」的想法一致。

香港中通社也報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫廿日表示，正在做普亭訪問中國的準備工作，但沒有通報訪問的日期。佩斯科夫說：「我們會及時進行通知。」

不過，在大陸外交部昨日記者會上，面對外媒詢問此事，大陸外交部發言人毛寧表示，目前她沒有可以提供的信息，僅強調中俄兩國領導人保持著密切的戰略溝通。

毛寧在周二記者會中表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇正有條不紊地順利推進。截至目前，已有一百一十多個國家的代表確認與會。高峰論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，以及關於貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作等六場專題論壇，同時還將舉辦企業家大會。

此外，根據大陸外交部新聞稿，王毅當地時間十九日在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持中俄第十八輪戰略安全磋商。