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印尼原住民揭竿 抗議中國在島嶼設廠

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
因為政府與原住民的土地糾紛，印尼近期已經爆發兩起激烈的抗議事件。（Photo by BP Batam）
因為政府與原住民的土地糾紛，印尼近期已經爆發兩起激烈的抗議事件。（Photo by BP Batam）

中國斥資數十億美金，要在印尼島嶼上建設玻璃工廠，但卻引發當地原住民激烈反彈！印尼近期不斷爭取中國投資，合作建廠計畫，卻出現許多土地糾紛的問題，導致印尼近期發生數件原住民抗議的事件，爆發警民衝突，警方更祭出催淚瓦斯鎮壓。

建廠引發島民抗爭

CNN》報導，印尼是東南亞最大的經濟體，近期印尼總統佐科威與中國領導人習近平會晤時，宣布要展開合作建廠的計畫，預計於印尼數座島嶼上建設工廠。

然而，建廠計畫卻引發當地島民強烈不滿，抗議政府單方面決定拆除社區聚落。因為土地糾紛，印尼近期已經爆發兩起激烈的抗議事件，隨著民眾情緒愈來愈激動，也開始投擲石頭、瓶子等物品，甚至有人投擲汽油彈；鎮暴警察也向抗議者發射催淚瓦斯，共有數十人遭到逮捕。

為了緩和緊張的局勢，印尼當局承諾會改善社區島民的遷移方案，受到影響的家庭將會獲得500平方公尺的土地與房屋，另外加上78美元的補償。但反對團體痛批，社區正面臨失去家園與文化的威脅，政府不是靠著補償就能彌補。

中國工廠釀出逃潮

雅加達國家發展大學經濟學家希達亞特表示，印尼各地其實都發生了類似的事件，原住民部落成為「商業與政治利益的受害者」。爭取原住民權益的非政府組織「生存國際」也強調，原住民根據國際法理應享受土地的權利，不應為了經濟利益犧牲他人的家園。

然而，這些衝突的背後其實反應出，大量中國廠商已經試著將廠房遷移到東南亞地區，導致這些國家被迫在經濟利益與人民權益中做出選擇。

南華早報》報導，因為中美貿易戰持續升溫的原因，中國廠商為了迴避高額關稅，就會將廠房遷移到東南亞國家，其中越南是業者的手選。但其中一名業者分享說，美國已經開始擴大從越南出口商品的審查，使得中國企業已經開始想對策，尋找越南以外的東南亞國家。

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印尼 原住民 東南亞

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