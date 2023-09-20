快訊

航空聯名卡大戰開打！「頂級卡友」消費動能可觀 四大發卡行搶高端客群

遭蜂群攻擊！瑞芳4登山客重傷 救援下山途中2人失去呼吸心跳

用進口蛋卻標國產！台中2液蛋廠涉假冒產地 業者：農業部指示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合國：神學士侵害拘留者人權逾1600件 18人監禁中身亡

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
阿富汗神學士人員2021年在首都喀布爾的普里查基監獄與囚犯講話。美聯社
阿富汗神學士人員2021年在首都喀布爾的普里查基監獄與囚犯講話。美聯社

阿富汗自2021年8月美軍撤離後，由神學士政權控制。路透引述聯合國20日公布的報告指出，遭神學士當局監禁者當中，已記錄逾1600起人權侵害案件，近半涉及酷刑和虐待，多出於警方、情報人員之手。

聯合國指出，當局為了取得口供等資訊，會對受拘人毆打、電擊、使其不能呼吸或做受迫姿勢，或施以灌水、蒙眼、威脅等。聯合國駐阿富汗援助團並指，截至7月底的19個月內，有18人在獄中或受神學士警方、情報單位拘留時死亡。

其他人權侵害事項包括未告知當事人逮捕原因、不准接觸律師、在拘期間醫療照顧不善等。人權侵害受害案例中，女性約占十分之一，記者和公民運動人士約占近25%。

該份報告引述神學士政權外交部回應表示，報告所指數字並不正確，尤其是受影響的記者和公民運動者人數，並強調當局和司法單位正強化督導，以落實神學士最高領導人禁止酷刑和強迫取供的法令。

聯合國對神學士相關法令表樂見，但呼籲當局付出更多迅速行動以改善狀況，終結侵害在監者人權的情形。

神學士 塔利班 阿富汗 聯合國 人權

延伸閱讀

拜登聯大演說 籲美中管理好兩國競爭關係

烏克蘭第一夫人現身聯大 盼國際伸援助烏童回家

薛瑞元紐約談台灣健保經驗 助聯合國實現願景

巴拉圭總統潘尼亞：支持台灣加入聯合國

相關新聞

核汙水排海…日使館累計接逾40萬通騷擾電話 抗議北京仍無改善

中日民間騷擾電話戰未歇。日媒共同社報導，日本政府相關人士19日透露，日本政府8月24日啟動核汙水排放入海作業以來已超過3...

陸民眾不滿排放核汙水！日本駐中國大使館接「40萬通騷擾電話」

日本福島第一核電廠8月24日起開始排放核汙水，點燃中國境內反日火苗，有大量中國民眾撥打騷擾電話至日本各級政府、學校和企業...

聯合國：神學士侵害拘留者人權逾1600件 18人監禁中身亡

阿富汗自2021年8月美軍撤離後，由神學士政權控制。路透引述聯合國20日公布的報告指出，遭神學士當局監禁者當中，已記錄逾...

北海道函館市議會批政府無視反對聲浪 要求停排核汙水

日本已從8月24日開始將「核處理水」排放入海。北海道函館市議會昨天以首相岸田文雄「無視漁業人士等反對聲浪逕行實施」等為由...

脫歐引發緊繃局勢 英王查理三世赴法國是訪問展現軟實力

法國今天將鋪紅毯迎接英國國王查理三世（或譯查爾斯三世），查理三世展開這趟經過重新安排的3天訪問目的在表明，儘管英國脫離歐盟後出現連串政治緊張局勢，跨英吉利海峽聯盟基礎...

日2024年軍費約530億美元 升級戰備、預算再創紀錄

日本防衛省9月宣佈，2024財年國防預算達創紀錄的530億美元，比2023財年468億美元預算增加。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦