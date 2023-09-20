聯合國：神學士侵害拘留者人權逾1600件 18人監禁中身亡

阿富汗自2021年8月美軍撤離後，由神學士政權控制。路透引述聯合國20日公布的報告指出，遭神學士當局監禁者當中，已記錄逾1600起人權侵害案件，近半涉及酷刑和虐待，多出於警方、情報人員之手。

聯合國指出，當局為了取得口供等資訊，會對受拘人毆打、電擊、使其不能呼吸或做受迫姿勢，或施以灌水、蒙眼、威脅等。聯合國駐阿富汗援助團並指，截至7月底的19個月內，有18人在獄中或受神學士警方、情報單位拘留時死亡。

其他人權侵害事項包括未告知當事人逮捕原因、不准接觸律師、在拘期間醫療照顧不善等。人權侵害受害案例中，女性約占十分之一，記者和公民運動人士約占近25%。

該份報告引述神學士政權外交部回應表示，報告所指數字並不正確，尤其是受影響的記者和公民運動者人數，並強調當局和司法單位正強化督導，以落實神學士最高領導人禁止酷刑和強迫取供的法令。

聯合國對神學士相關法令表樂見，但呼籲當局付出更多迅速行動以改善狀況，終結侵害在監者人權的情形。