中俄外長會 「不考慮俄利益 烏危機難解」

中共中央外辦主任兼中國大陸外長王毅十八日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫洛夫會面。拉夫洛夫說，兩人確認在中俄領袖的戰略引領下，兩國於雙邊事務和國際議題上，將持續加強合作。針對俄烏戰爭，兩人表示，若不考慮俄國利益、缺少俄方參與，欲解決烏克蘭危機的嘗試將徒勞無功。王毅說，中方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式，替政治解決這場危機發揮建設性作用。

王毅表明，中俄合作不針對第三方、也不受第三方干擾，更不會被第三方左右。兩國做為大國與安理會常任理事國，對維護全球戰略穩定、推動世界發展進步負重要責任。中方願同俄方堅定支持多邊主義和多極世界形成，推動全球治理朝著更公平合理的方向向前發展。

根據俄國外交部，十八日「王拉會」時，王毅提及日前和白宮國安顧問蘇利文會談內容，拉夫洛夫亦談到北韓領袖金正恩最近訪俄的主要成果。王拉會亦談到將加強中俄在國際舞台上的合作、在國際組織及論壇中的分工。中國外交部也表示，兩人高度評價八月金磚國家（ＢＲＩＣＳ）高峰會實現歷史性的擴大成員國陣容，願打造團結合作、共謀發展的「大金磚」平台，中俄將一起推動金磚合作機制達成更大發展。

王毅十九日並與俄國國家安全會議祕書帕特魯舍夫舉行第十八輪戰略安全磋商。後者表示，期待俄國總統普亭與中國國家主席習近平十月在北京的雙邊會談，屆時普亭也將參與中國一帶一路論壇。這將是自普亭三月被國際刑事法院發出逮捕令後的首次出訪。

帕特魯舍夫說，中俄對當前世界秩序的原則問題，以及關鍵國際問題的看法一致或相近，這很重要，尤其西方世界正設法圍堵中俄，兩國應加強政策協調。他還傳達俄方在台灣、新疆、西藏和香港問題上對北京的堅定支持，並稱西方世界藉由這些問題詆毀中國。