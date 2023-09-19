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拜登聯合國大會演講 提及俄烏戰爭及氣候變遷

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
美國總統拜登19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說。路透
美國總統拜登19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說。路透

美國總統拜登19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說，除闡述他對美國領導角色的願景，並指出多邊外交政策將有助化解當前全球若干最迫切的問題。他表明，美國將堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。 拜登表示，美國尋求一個所有人都更安全、繁榮、平等的世界，美國「深知我們的未來和諸位休戚與共，沒有任何國家能夠獨力面對當前挑戰」。

拜登提到全球氣候變遷和陷入膠著的俄烏戰爭。由於愈來愈多「全球南方」國家面臨這場戰爭帶來的全球能源與糧食價格飆漲壓力，因此呼籲俄烏和談，他期望這些國家能持續挺烏。他重申，俄國侵烏違反聯合國憲章，各國不能自掃門前雪，人人有責任協助捍衛遭攻擊侵略的其他國家主權。

拜登說，俄國以為世人將逐漸厭戰，進而放任其摧殘烏克蘭，也無需承擔任何後果。但拜登反問現場領袖，若捨棄聯合國憲章的核心準則、討好進犯者，哪個成員國還有信心自己受保護；若允許烏克蘭被侵蝕，哪個國家的獨立性還會是安全的？

拜登呼籲各國挺身面對今日赤裸的入侵行為，以嚇阻未來潛在的進犯者，並強調美國、盟國以及全球夥伴將持續與烏克蘭站在同一陣線，與烏克蘭人民一同捍衛其主權、領土完整以及自由。

拜登向與會各國領袖喊話說，他已重建美國在世界舞台的領導力。美聯社19日報導認為，拜登常點名美國領導力在前總統川普任內受損，拜登藉此演說同時向其明年總統大選潛在對手川普叫陣。

在因應氣候問題上，拜登談到應動員整個國際社會的資源，以及支持多邊組織協助貧困及中等收入國家。 拜登指出，世界各地都出現極端氣候現象，包括美國及中國大陸的破紀錄高溫、北美及南歐的野火、非洲好望角第五年的乾旱，以及利比亞奪走上千人命的洪災。他表示，種種情況已預示了，若全球未能減少對石油燃料的依賴、開始建立因應極端氣候的能力，世界將面臨何種境地，他並指出自己上任美國總統以來，美國便持續將氣候邊變遷視為「威脅全人類存在」的危機。

中俄法英等聯合國安理會常任理事國其餘四國領袖均缺席本屆聯大，至少145國領袖或其代表將出席，例如巴西總統魯拉、烏克蘭總統澤倫斯基和日本首相岸田文雄。19日演說後，拜登預定和聯合國祕書長古特瑞斯與中亞5國領袖會晤，聚焦區域安全、貿易、氣候變遷和改革與良善治理等議題。

拜登 美國 俄烏戰爭 氣候變遷

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