禮物藏陷阱？陸方贈英使館離任館員茶具 意外摔破竟發現竊聽器

英國太陽報與「GB News」18日報導，中國大陸曾試圖利用安裝了隱藏式監聽裝置的茶具刺探一位英方公務員。

報導宣稱，這個竊聽器藏在一個茶壺裡，被當成禮物贈與一位離任的英國駐中國大陸使館館員，直到茶壺因故摔成碎片，這才發現裡面藏了監聽裝置。

一位內部人士告訴GB News，「中國東道主送給他們一套茶具作為臨別禮物，他們覺得非常迷人，就帶著茶具回家」。

這位內部人士說，這套茶具跟著他們到了英國，「每當他們在享用中餐時，就會把這套茶具拿出來使用。有一天，他們正在洗碗，卻一不小心把茶壺打翻，在地板上摔成碎片」。

該內部人士稱，他們彎腰去撿碎片，並發現裡面有個錄音裝置。儘管這個監聽裝置據信沒有監聽到任何秘密或機敏資訊，但太陽報稱此事件顯示陸方不遺餘力地想要竊密。