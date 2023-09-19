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日外相上川陽子會布林肯及G7外長 強調台海穩定重要性並譴責俄國侵烏

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本外務大臣上川陽子（左）18日在紐約聯合國大會場邊，與美國國務卿布林肯（右）舉行雙邊會晤。法新社
日本外務大臣上川陽子（左）18日在紐約聯合國大會場邊，與美國國務卿布林肯（右）舉行雙邊會晤。法新社

日本新任外務大臣上川陽子18日在紐約聯合國大會場邊，與美國國務卿布林肯舉行雙邊會晤，兩國同意深化同盟合作。據美方表示，雙方亦強調台海和平穩定及在東海、南海遵循國際法的重要性。上川同日並以7大工業國集團（G7）輪值主席身分出席集團外長會議，各國譴責俄軍侵略並重申援烏決心，其他6名外長亦對福島核汙水排海一事表態認可。

綜合日媒報導，上川在13日的內閣改組中，成為日本約20年來首名女性外相，本次訪美為其外交處女秀。日外務省聲明，美日將密切合作應對北京議題，同時強調在國際共同挑戰上與北京合作的重要性。日本時報指出，有別於美國務院聲明，日方聲明未提及台灣或東海、南海；上川似乎淡化日方對台灣問題的關切，可能是時值福島問題引發北京反彈，希望日中關係趨穩。

上川同日出席G7外長會議，會後聲明暗示日方盼和北京建立具建設性的穩定關係。針對俄烏衝突，上川聲明表示各國外長同聲批判俄軍侵略，並會長期力挺烏克蘭，更警告他國停止對莫斯科的一切援助，否則將面臨嚴峻代價。有關福島核電廠8月開始將核汙水排海，其他6名外長對日方「安全透明、奠基於科學的程序」表達樂見。下次G7外長會議將於11月7日至8日召開。

上川並會晤聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西，雙方簽訂合作備忘錄，擘劃IAEA針對福島核汙水排海的全面、持續性安全檢查。另外，英國外相柯維立和巴西外長維艾拉皆已和上川舉行雙邊會談。柯維立示意盼英日在國防和經濟上密切合作。

另據共同社、韓聯社報導，日韓政府19日表示，日中韓三國外交官員26日將於南韓首爾舉行會談。日外務省表示，會談將重啟三方「各種程序」討論。南韓外交官則表示，當日將討論自2019年12月後就未再舉行的日中韓峰會事宜，力圖年底前重新舉辦峰會，另也將討論推進三方協商機制，共商三國關係的合作現況和未來方向。

該場會議中，三國與會代表將為日外務省外務審議官船越健裕、南韓外交部部長助理鄭炳元、北京外交部部長助理農融。

日本 美國 布林肯 上川陽子 核汙水 俄烏戰爭

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