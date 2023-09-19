王毅訪問俄羅斯 普亭訪華前哨站？

俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩見完面後，就要去找中國國家主席習近平？中國外事辦主任王毅18日訪問俄羅斯，外界推測是為了要準備讓普亭前往中國與習近平見面。普亭先前曾與金正恩會面，目的是希望北韓援助武器，外界預測此次也是要中國擴大對俄羅斯的援助，過去西方曾指控中國暗助俄羅斯打仗。

接洽普亭訪華事宜

跟據《英國廣播公司》報導，中國外交部18日宣布王毅將訪問俄羅斯4天，與俄羅斯外交部長拉夫洛夫舉行會談，俄羅斯媒體解讀，這是為之後普亭準備出訪中國而進行的會面，雖然普亭3月被國際刑警組織通緝，只要出國就可能會被逮捕，但一般預料中國不會讓普亭被國際刑警逮捕。

《路透社》提到，普亭上次出國是2022年底到白俄羅斯與吉爾吉斯出訪。智庫「亞洲社會政策研究」主任丹尼爾斯分析，中國希望透過協調俄烏停戰，改善與歐洲的關係，卻同時要避免將戰爭歸咎俄羅斯，因此未來習近平若邀請普亭前往中國，就會將此次出訪塑造為「停戰之旅」。

北韓已成中俄活棋

中國向來被西方國家指控暗中透過經濟援助，間接幫助俄羅斯打仗，但相關傳言都遭到中國否認。普亭近日積極在國際中尋找援助，包括在海參崴與金正恩見面，讓北韓可用武器彈藥換取俄羅斯的衛星發射技術。中國外交部雖對外表示這是「他國事務」，但許多分析都認為，朝俄兩國見面是經過中國同意的。

澳洲新南威爾斯大學中俄關係專家克洛拉夫表示，北韓與俄羅斯的軍事合作一定要經過中國同意，畢竟兩國都接壤中國，且受到中國的援助，北韓甚至可能成為另一個中國間接幫助俄羅斯的管道，而北韓已經沒有要在乎國際名聲下，就能成為很靈活的活棋。

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