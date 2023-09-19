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擔心社群媒體反猶 納坦雅胡親洽馬斯克

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列總理納坦雅胡18日與推特CEO馬斯克對談言論自由議題。（Photo from @netanyahu via Twitter）
以色列總理納坦雅胡18日與推特CEO馬斯克對談言論自由議題。（Photo from @netanyahu via Twitter）

以色列總理納坦雅胡親自飛到加州，與社群平台X（推特）的CEO馬斯克碰面，竟是為了討論言論自由？由於推特近日遭指控平台默許反猶主義言論出現，因此納坦雅胡特意跑到加州直接跟馬斯克談，但馬斯克回應說，為了言論自由，他只能降低反猶主義言論的觸擊率，但不能限制相關言論。

言論自由如何取捨

跟據《半島電視台》報導，納坦雅胡18日親自飛到加州，與推特CEO馬斯克進行對談。納坦雅胡詢問馬斯克，各國要如何控管AI，還有如何界定「言論自由」與「仇恨式言論」的分際？馬斯克回應說，他反對仇恨與衝突，拒絕反猶主義，但推特平均一天有1到2億則推文，他不可能限制發言。

因此，馬斯克希望能降低仇恨性言論的觸及率，而非限制表達的權益。對此，納坦雅胡表示，對馬斯克的事業相當鼓勵，希望他能繼續在「言論自由」與「仇恨式言論」持續尋找平衡點，「這並不容易，」納坦雅胡還是期待馬斯克能對反猶主義的仇恨言論能有更多處置作為。

兩人各取所需？

馬斯克近日遭美國猶太團體指控，支持反猶主義與相關言論在網路上流竄，而納坦雅胡近來則因貪汙、濫權醜聞與剝奪最高法院權利而遭到在野黨攻擊，民眾也不斷上街抗議。

此次會面也被外界解讀各取所需：馬斯克澄清推特的社群管理疑慮，而納坦雅胡也展現領導人為民喉舌的形象。

石英財經網》提到，馬斯克的社群守則與言論自由價值向來廣受討論，近日加州通過法律要求推特公開資訊，馬斯克不服，正與州政府進行行政訴訟。

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馬斯克 言論自由 反猶 最高法院 推特

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