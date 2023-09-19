以牙還牙！印度驅逐加拿大外交官 限時5天內出境

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大指控印度是錫克教領袖之死的幕後黑手，隨後驅逐印度外交官以示主權，印度稍早駁斥指控「荒謬」，現在也驅逐加拿大資深外交官員還以顏色。

今年6月19日，錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大卑詩省遭槍殺身亡，總理杜魯多（Justin Trudeau）本月18日在國會表示，過去數周以來，加拿大情報機構積極尋找印度與加拿大公民尼賈爾遇害的關聯以證實「可靠指控」，而加拿大政府將採取所有必要措施「將凶手繩之以法」。

隨後加拿大驅逐一名印度外交官，而加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）描述該官員實為印度情報機構頭子。

杜魯多也已經向美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）知會此事。

印度外交部19日亦以牙還牙，聲明已驅逐一名加拿大駐印度資深外交官員。

聲明稿中提到，「我國政府已要求該名加拿大外交官在5天內離開印度。此決議反映印度政府對於加拿大外交官員干預內政事務的擔憂，以及該國在反印度活動中的角色。」