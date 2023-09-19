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東京日本橋工地驚傳意外！「15噸鋼筋墜落」 釀2死3傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京日本橋一處建築工地驚傳意外，一根重達15噸的鋼筋掉落，造成2死3傷。截自NHK
日本東京日本橋一處建築工地驚傳意外，一根重達15噸的鋼筋掉落，造成2死3傷。截自NHK

日本東京日本橋一處建築工地驚傳意外，一根重達15噸的鋼筋掉落，造成2名工人死亡、1人命危、另2人受傷。

NHK報導，東京中央區日本橋一處工地19日上午發生工安意外，4名工人隨著鋼筋從七樓掉落至三樓，導致5名傷者中，有2名30多歲與40多歲的男性工人身亡，2名20多歲工人受傷但意識清醒。

NHK報導，東京都中央區日本橋的某建築工地19日上午9點20分左右，發生15噸重的鋼筋墜落，5名工人們估計是因為鋼筋造成的震動彈跳，不慎從7樓失足墜落至3樓，其中40多歲和30多歲的兩名男性作業員已確認死亡，2名20多歲男性工人受傷但意識清醒，另外一人命危。

根據報導，工安意外現場為正在進行51層高大樓的建設工地，該工地位於JR東京站八重洲口附近辦公大樓林立的繁華地段。警察廳正在調查事故詳細原因。

現場附近一名在地下二樓上班的男子表示，大約上午9時半左右，聽到一聲巨響。附近一家餐飲店員工也說，從未聽到這麼大的聲音，像是金屬掉落聲，感覺發生了事故，警車、消防車不停奔走。

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