伊朗兩千億資金解凍 美伊換囚

路透和法新社十八日引述消息人士報導，美國及伊朗均接獲通知，伊朗被凍結的約六十億美元（約台幣一九三五億元）資金已匯入卡達幾家銀行幾個受限制帳戶，這是美伊一項更廣泛協議的一環。兩國當天展開換囚，各換回五名被對方關押的公民。

伊朗外交部發言人卡納尼宣布，五名美國人可望十八日獲釋。據美聯社報導，五人已搭機飛離德黑蘭。

卡納尼說，被凍結在南韓幾個受限制帳戶的資金十八日將回流伊朗，故由卡達歷經數月談判斡旋達成的換囚協議可進行下一步。美方未立即公開對此置評。法新社同日報導，白宮此前已否認這筆錢相當於贖金，這使美國總統拜登招致共和黨人士批評。民主黨政府也堅稱，伊朗將只能用這筆錢買糧食、藥品與其他人道物資。但卡納尼強調，只要沒被列入制裁，伊方都能買。

前述消息人士表示，杜哈告知自一九七九年伊朗伊斯蘭革命起就處於敵對的美、伊，約六十億美元已經轉移到卡達的帳戶。南韓通常是伊朗石油最大客戶之一，但在華府對德黑蘭實施廣泛的金融制裁後，這筆鉅款就無法轉移。

但在卡達分別和美伊談判代表會談至少八輪後，穿梭外交奏效，美伊終於達成協議，杜哈也同意監管這筆款項的流向，以確保其用途。

消息人士還說，一架卡達客機在伊朗待命，準備十八日早上將五名即將獲釋、有美伊雙重國籍的美國公民及兩名親屬帶到杜哈，再轉赴美國。一位伊朗官員指稱，被關押的五名美國人健康狀況良好，包括五十一歲商人納馬濟、五十九歲商人沙吉，六十七歲環保人士塔赫巴茲還有英國籍，這三人八月出獄後就被軟禁在家。其餘兩人身分不明，此前已居家軟禁。

卡納尼表示，五名被美方拘留的伊朗人亦將獲釋做為交換。其中兩人將回伊朗，另外兩人將依其意願待在美國。還有一人將在第三國與親人團聚。

美伊並無邦交，雙邊關係於二○一八年美國前總統川普任內進一步惡化，美方當時片面退出伊核協議，由於明年又是大選年，恢復該協議在美國國內也不受歡迎。此一川普任內凍結伊朗資金的遺緒，也影響德黑蘭與首爾關係，伊朗央行總裁法爾津曾在官媒明言，將為此向南韓求償。