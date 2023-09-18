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影／絕食抗議第19天…南韓在野黨領袖李在明昏迷送醫 檢方這原因聲請逮捕令
南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明8月31日起連日絕食，抗議政府對經濟管理不善、威脅媒體自由、未反對日本排放福島核處理水等。韓聯社報導，李在明18日絕食進入第19天時昏迷送醫。檢方也在當天以李在明擔任城南市市長貪腐瀆職為由，聲請逮捕令。
李在明被送往首爾汝矣島聖母醫院搶救，之後被轉移至位於中浪區的綠色醫院。共同民主黨發言人韓珉洙當天在首爾綠色醫院前舉行記者會表示，李在明送醫後仍表示要繼續絕食，表明將繼續以身作則阻止現政權專橫跋扈的決心。李在明計畫除了最基本的吊點滴外一律不進食，他雖已脫離險境但仍虛弱。
南韓執政黨國民力量黨黨魁金起炫則敦促李在明停止絕食，並稱準備就政策問題與反對黨領袖舉行會談。
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