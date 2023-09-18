美F-35戰機在南卡失事後竟找不到 軍方公開協尋挨批荒謬

「海浪不停把屍體打上岸...」利比亞遭遇嚴重洪患自9月10日以來，受重創的東部城市德納已知死亡人數逾11,300人、失蹤逾1萬1千人，多國救難隊伍還在與幾乎全毀的道路奮戰，救援進度緩慢。利比亞自2011年陷入東西分裂局勢，基礎建設荒蕪，德納特殊的歷史背景更令其遭受東部政府忽略與排擠，成為水壩潰堤的人為因素。再碰上罕見地中海風暴摧殘，終究釀成了這場利比亞120年來最嚴重的水災。

2023-09-18 09:40