快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

鋪路「拜習會」？王毅會見美國安顧問

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲
圖／德國之聲

北京及華府當局週日（9月17日）證實，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週末於南歐國家馬爾他與中國外交部長王毅會晤，兩人進行了數輪「坦承、實質性、建設性的」對話。

美國白宮聲明稱此為「保持開放的溝通渠道和負責任管理（美中）關係的一部分」。

據悉，這場會晤是兩人繼今年5月在維也納會面後首度交手，內容涵蓋美中雙邊關係的關鍵事務、全球及地區安全問題、烏俄戰爭，同時也涉及兩岸議題。

中國大陸外交部也發布聲明證實這場會議，認同雙邊對話「坦承、實質性、建設性」，並同意保持高層交往，針對亞太事務、海洋事務、外交政策舉行雙邊磋商。

提及兩岸議題

根據美國官方聲明，蘇利文在會談期間提及台灣問題時，針對中國軍機持續擾台以及中方在烏俄戰爭上的曖昧態度表達擔憂。

他也重申華府一貫的說法，提出維持台海和平與穩定的重要性，並稱美中在未來幾個月內將針對關鍵領域進行更多高層接觸和磋商。

中國外交部則指出，王毅在會中強調「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，要求美方恪守中美3個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾，稱「中國人民正當的發展權利不容剝奪」。

美國政府官員透露，蘇利文向王毅承諾，美國對台的支持不會延伸到「台獨」，但也強調「反對任一方單方面改變現狀」。

儘管中美在台海議題上依舊沒有共識，但路透社分析認為，隨著美中政府高層見面頻率增加，蘇利文和王毅這場會晤，可能正是在為美國總統拜登及中國國家主席習近平的會面鋪路。

為「拜習會」鋪路？

綜合路透社及法新社報導，蘇利文及王毅在週末2天的會談持續長達12個小時，美方向北京方面表示願意在毒品、人工智慧（AI）及氣候變遷方面進行合作。

9月中旬，習近平缺席本屆20國集團峰會（G20），導致雙邊領導人會面機會告吹。外界認為，最快促成拜習會的時機點可能在今年11月於美國舊金山舉辦的「亞太經濟合作會議」（APEC）。

此前，拜登被問及無法在G20峰會與習近平見面時，曾表達失望之情，但表示自己「會見到他的」。若兩人在11月的APEC期間進行場邊會晤，將成為美中雙邊領導人自2022年峇裡島G20峰會以來首度見面，有望透過雙頭直接會談，緩解美中當前在軍事及經濟競爭上的僵局。

（路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

金正恩訪俄行收了什麼禮物？ 特產防彈背心能護喉嚨、鼠蹊部

北韓領導人金正恩17日結束為期6天的訪俄行，臨走獲贈防彈背心和無人機等伴手禮。

繼紐航、韓航後曼谷航空也祭出新規 搭機前先量體重

泰國公共電視台與Thaiger報導，泰國曼谷航空（Bangkok Airways）祭出新規，要求所有旅客登機前在離境登機...

美F-35戰機在南卡失事後竟找不到 軍方公開協尋挨批荒謬

英國衛報報導，美國海軍陸戰隊一架F-35閃電II戰鬥機，於當地時間17日下午2時左右在南卡羅來納州（South Caro...

鋪路「拜習會」？王毅會見美國安顧問

北京及華府當局週日（9月17日）證實，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週末於南歐國家馬爾他與中國外交部長王毅會晤，兩人進行了數輪「坦承、實質性、建設性的」對話。

義大利移民又創新高 盼歐盟協助處理

靠近非洲的義大利已經難以負荷更多難民！義大利總理梅諾尼近日向歐盟求救，因為移民的數量愈來愈多，該國已難處理，只好宣布緊急狀態。歐盟則承諾近日會想出方法，讓歐洲其他國家協助義大利。但近年來歐洲各國都收容移民的態度都漸趨保守，歐盟雖委請突尼西亞控管移民，但成效仍不彰。

近乎滅城的世紀洪水，誰淹了利比亞？

「海浪不停把屍體打上岸...」利比亞遭遇嚴重洪患自9月10日以來，受重創的東部城市德納已知死亡人數逾11,300人、失蹤逾1萬1千人，多國救難隊伍還在與幾乎全毀的道路奮戰，救援進度緩慢。利比亞自2011年陷入東西分裂局勢，基礎建設荒蕪，德納特殊的歷史背景更令其遭受東部政府忽略與排擠，成為水壩潰堤的人為因素。再碰上罕見地中海風暴摧殘，終究釀成了這場利比亞120年來最嚴重的水災。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦