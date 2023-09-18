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義大利移民又創新高 盼歐盟協助處理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
義大利近日移民再創新高，總理呼籲歐盟協助處理。（資料照）
義大利近日移民再創新高，總理呼籲歐盟協助處理。（資料照）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

靠近非洲的義大利已經難以負荷更多難民！義大利總理梅諾尼近日向歐盟求救，因為移民的數量愈來愈多，該國已難處理，只好宣布緊急狀態。歐盟則承諾近日會想出方法，讓歐洲其他國家協助義大利。但近年來歐洲各國都收容移民的態度都漸趨保守，歐盟雖委請突尼西亞控管移民，但成效仍不彰。

儘速制定處置計畫

根據《半島電視台》報導，義大利近周的移民數量再創新高，以蘭佩杜薩島為例，單周就湧入7千人，許多移民群聚義大利的島嶼上，讓極右派總理梅洛尼宣布緊急狀態，並呼籲歐盟協助分擔。對此，歐盟執委會主席馮德萊恩17日表示，正在擬訂計畫，近日將會提交歐盟，尋求各國領袖支持。

馮德萊恩17日也來到蘭佩杜薩島視察，並初步提出10點難民處理計畫，包括由歐盟庇護局協助義大利安置與轉移移民、加強邊境防衛與反走私查緝，持續與各國和聯合國討論如何收容移民等。但馮德萊恩也說，若歐盟對合法移民限制愈多，非法移民的狀況可能愈嚴重，因此會設法制定出可以阻絕走私者的規定。

突尼西亞幫助有限

法國廣播電台》提到，歐盟先前與突尼西亞、荷蘭與義大利曾簽訂協議，盼突尼西亞能減少移民從當地前往非洲的人數，還透過金援突國教育與基礎建設、資助突國海警隊等方式，盼突國能協助控管移民數量。但遭人權團體質疑，歐盟這樣是在助長突尼西亞的專制，反而只會讓更多移民逃往歐洲。

僅僅是這個禮拜，就有7千位移民抵達蘭佩杜薩島，雖然歐盟匈牙利專員維海利在歐洲議會備詢時說，突尼西亞已經幫歐盟攔截2.4萬艘移民船，比去年9千艘還多，但移民的數量還是創新高。

收容移民意願不高

受到阿拉伯之春、敘利亞內戰、利比亞內戰與阿富汗戰亂等影響，許多移民從北非或土耳其想移民到歐洲，但歐洲各國近年來接受移民的態度益發保守，而在歐洲邊緣的義大利、希臘，還有未加入歐盟的土耳其都接受許多移民，對當地經濟與治安都有不小影響，也考驗歐盟未來如何處理這些移民。

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