金正恩訪俄行收了什麼禮物？ 特產防彈背心能護喉嚨、鼠蹊部

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：在美國亟欲尋求美中元首峰會之際，先是習近平缺席G20，現在又傳出王毅不去聯合國大會，拜習會的不確定性使美中前景蒙上陰影。 看點2：經濟需求和南海矛盾讓美國與越南愈走愈近，兩國關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴」是各取所需，而這歷史性的一步也是美國「圍堵中國」戰略的一環。 看點3：美國即將批准向烏克蘭提供射程可達306公里的陸軍戰術導彈系統，助烏軍在入冬前最後關鍵時刻取得優勢及籌碼。白宮遲遲不願援烏長程武器，為何如今一改先前立場？

2023-09-18 05:00