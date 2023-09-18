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金正恩訪俄行收了什麼禮物？ 特產防彈背心能護喉嚨、鼠蹊部

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
北韓領導人金正恩17日結束訪俄行，臨行前獲贈防彈背心和無人機。金正恩（右）與濱海邊疆區行政首長柯佐米亞科（左）握手道別。法新社
北韓領導人金正恩17日結束訪俄行，臨行前獲贈防彈背心和無人機。金正恩（右）與濱海邊疆區行政首長柯佐米亞科（左）握手道別。法新社

北韓領導人金正恩17日結束為期6天的訪俄行，臨走獲贈防彈背心和無人機等伴手禮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北韓領導人金正恩素來鮮少訪問他國，近日出訪俄羅斯會晤總統普亭（Vladimir Putin）受到盛大歡迎，期間亦造訪多個軍事基地。

俄羅斯官媒塔斯社報導，金正恩17日於濱海邊疆區（Primorye）準備搭車返國時，行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）送上1件防彈背心、5架自殺無人機和1架Geranium-25偵察無人機作為餞別禮。

塔斯社另外補充，該款防彈背心是濱海邊疆區「特產」，「主打保護胸部、雙肩、喉嚨及鼠蹊部，重量比其他防彈背心還輕。」

除此之外，金正恩亦獲贈1件熱感應攝影機無法偵測的特殊服裝。

外界普遍認為本次會晤增加北韓軍援俄國侵烏行動的可能性。

金正恩 北韓 俄羅斯

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