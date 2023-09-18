拜習會暖身？ 王毅突與蘇利文會談

中國大陸外交部昨天深夜發布，當地時間九月十六至十七日，中共中央外事辦主任兼外交部長王毅在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。路透報導，白宮十七日表示，兩人進行坦誠、富建設性的討論，雙方談到台海問題。

白宮說，蘇利文和王毅討論了安全問題、俄烏戰爭和台海問題，兩人見面以保持溝通管道暢通，雙方進行了「坦誠、實質性、建設性的」討論。

大陸外交部說，王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。

他並稱，中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

根據大陸外交部，雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

此外，雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

今年亞太經合會（APEC）高峰會將於十一月在美國舊金山舉行，王毅突然與蘇利文舉行多輪會晤，路透指出，可能與推動美國總統拜登和大陸國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」有關。

路透報導，美中近來試圖穩定雙邊關係，美國國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多近來相繼訪大陸，蘇利文五月也曾和王毅在維也納會面。

拜登本月對習近平缺席印度廿國集團（G20）峰會表示失望，但表示「我會碰得上他」。拜習兩人上次會面，是去年十一月在印尼峇里島G20峰會場邊。