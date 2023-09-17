能與一帶一路抗衡？印度、中東、歐洲將展開印歐經濟走廊 促進貨物運輸

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美國總統拜登（右一）、印度總理莫迪（左一）與歐盟執委會主席范德賴恩（中）在G20峰會上參加全球基礎建設與投資合作會議。（路透）
美國總統拜登（右一）、印度總理莫迪（左一）與歐盟執委會主席范德賴恩（中）在G20峰會上參加全球基礎建設與投資合作會議。（路透）

最近結束的G20領導人峰會期間，印度中東和歐洲宣布展開三方經濟走廊（IMEC，India-Middle East-Europe Economic Corridor）項目。該項目同中國龐大的基建項目「一帶一路」倡議（BRI）形成抗衡之勢，其背景是，對中國政府借基建工程活躍於世界各地，人們的憂慮正在加深。

根據白宮發表的聲明，美國、印度、沙特阿拉伯、阿聯酋、歐盟、法國、德國和意大利就三方經濟走廊項目在新德裡簽署了一項原則性協議。

鐵路和海上通道

IMEC是一條橫跨兩大洲的鐵路和航運線路，包括兩條獨立的走廊：東部走廊連接印度與阿拉伯灣；北部走廊連接阿拉伯灣與歐洲。根據歐委會籌備的一份文件，除鐵路線外、IMEC走廊還包括一條輸電纜、一條氫氣管道和一條高速數字網線。<

歐委會主席馮德萊恩周三（9月13日）在盟情咨文演講中表示，IMEC走廊將「成為迄今為止印度、阿拉伯灣和歐洲之間最直接的連接：有了鐵路連接，印度和歐洲之間的貿易將提速40%」。

美國希望該項目能改善亞洲、阿拉伯海灣和歐洲之間的連接，實現經濟一體化，為經濟發展注入活力。

白宮在一份相關聲明中說，「我們設想在走廊沿途，推動現有的貿易和制造業，加強糧食安全和供應鏈。我們希望釋放包括私營部門在內的合作伙伴的新投資潛力，創造高質量的就業機會」。

在新德裡與會的沙特投資大臣法利赫（Khalid bin Abdulaziz Al-Falih）表示，IMEC走廊將「書寫歷史」。法利赫說，「人們都在談論絲綢之路、印度通過阿拉伯半島的香料之路，但這條走廊將具更重要意義，因為它涉及新能源、數據、互聯互通、人力資源、航空路線，它將把具有相同想法和相同願景的國家聯合起來」。

印度、中東和歐洲在宣布這個項目的聲明中將IMEC走廊稱為「一座跨越大陸和文明的綠色數字橋梁」。

抗衡中國的「一帶一路」？

就目標而言，IMEC走廊同「一帶一路」很相似，都是大型跨國基建項目，但中國的「一帶一路」規模更大。

今年5月在日本舉行的七國集團首腦峰會期間，世界上最富有的七個國家承諾在2027年前共同籌集6000億美元，以抗衡一帶一路倡議，但相關的預算總額迄今尚未公布。

2013年中國宣布啟動「一帶一路」倡議，目前已有150多個國家和30多個國際組織簽署了合作文件，總共籌集資金近1萬億美元，創建了3000多個項目。該項目計劃於2049年完成。

兩個基建項目也有交叉，一些IMEC走廊的簽約國，同時也是一帶一路倡議的成員，比如意大利（可能年底前退出一帶一路）、沙特以及阿聯酋。有跡象顯示，由於中國國內經濟不景氣，其主導的一帶一路項目在放慢速度。

此外，一些國家指責中國只顧獲得戰略影響力，忽視當地需求，也很少顧及對環境造成的不利影響。

IMEC走廊將全面改變印度？

對IMEC進行評估的印度專家認為，美國和歐洲的決策者受到地緣政治的驅使，同中國主導的全球基建倡議展開競爭，其目的是遏制北京，提升華盛頓在中東的影響力。

位於新德裡的中國研究所名譽所長阿查裡亞（Alka Acharya）對德國之聲表示，多個一帶一路倡議的反制計劃都已籌劃了多年，它們很難避免中國的戰略挑戰。

阿查裡亞補充說，「缺乏直接通往中亞及其他地區的通道，限制了印度的選擇，因此，現在看來，印度將試圖搭上美國人和其他參與者的便車」。

阿查裡亞還指出，IMEC新聯盟內，並不是所有成員都同一程度的「反華」。她說，中東和西亞的關係十分復雜，根本無法用「支持」和「反對」兩分法進行考量。

不過，她強調，印度將類似項目視為推動本國基建項目的一個機會，因此也會參與其中。

IMEC走廊與「一帶一路」的本質區別

印度前外交官瓦德瓦（Anil Wadhwa）在對兩個項目進行仔細研究後認為，雖然IMEC被提升到「一帶一路」倡議的高度，但兩者在性質上有本質區別。

他說，一帶一路在性質上是不透明的，資金只來自中國一個國家。而IMEC已經討論了一段時間，它聚焦多方資金集中起來搞基建的可行性，尤其是納入公私合作伙伴關係。

一些人認為，印度將從IMEC走廊項目中獲益匪淺，因為印度處在東南亞與中東和歐洲的貿易交往的中心地帶，這一地位會帶來戰略和經濟優勢。

中國分析與戰略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉納德（Jayadeva Ranade）告訴德國之聲，IMEC在經濟和戰略上都是一個好主意，「因為它將促進印度、海灣、中東和歐洲之間的快速貨物運輸，並繞過巴基斯坦和阿富汗這兩個動蕩不安的國家」。

拉納德認為，實現以上目標的關鍵，在於快速開始施工和投入運營。他說，IMEC走廊項目將與中國的「一帶一路」形成競爭，但成功的概率很大，「許多國家擔心中國的廉價貸款最終會演變成無法償還的債務，因此許多項目停頓下來」。

作者： Murali Krishnan in New Delhi

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一帶一路 印度 中東 歐盟 白宮

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