西非3國組軍事聯盟 法國影響力衰退

隨著馬利、布吉納法索與尼日3國組成軍事同盟，過去的殖民母國法國恐將再無法發揮影響力！ 3國政府16日簽訂協議，旨在預防恐怖組織跨境攻擊，雖然其中的尼日政府是透過政變上台，但主要的區域組織西方共同體反對此政權的力道已下降，加上馬利與布吉納法索也是軍事政府，更讓法國在當地的影響力快速消失。

軍政府相互結盟

根據《半島電視台》報導，馬利、布吉納法索與尼日3國16日決定建立「薩赫爾國家聯盟」，這是一個軍事同盟，3國互相約定只要有國家受到恐怖組織攻擊，就可以互相以軍隊支援。馬利軍事領導人高伊塔表示，希望3國能合作剿滅武裝叛亂團體，尤其是在3國交壤的利帕克-葛瑪地區。

以過去的例子來說，2012年的馬利叛亂就有擴散到其他兩國。不過《美國之音》提到，其實這三國與查德、茅利塔尼亞都在法國的G5薩赫爾聯盟下，此聯盟的目的則是要對抗蓋達組織與伊斯蘭國（ISIS），不過3國在2020年以後都相繼傳出政變，今年更是尼日發生政變。

原本主管西方事務的區域組織「西非共同體（ECOWAS）」打算以軍事手段介入尼日政變，但最近態度轉趨保守，加上馬利與布吉納法索也很快表態，支持尼日軍事政變上台的新政府，也讓各國很難插手其中。

西方影響力衰退

法國過去作為西非的殖民母國，雖然已無殖民，長年來卻很積極介入該區事務，尤其近年來許多恐怖份子都逃往北非發展，也讓法國更著力於當地進行反恐任務，不過馬利與布吉納法索在過去政變後，都要求法國部隊退出本國，而法國部隊也真的撤離，此次尼日政府便也要求法國軍隊與大使撤離。

這也顯見法國在西非的影響力逐漸衰退，而且不光是法國，聯合國維和部隊也都將紛紛撤離西非地區，讓外界擔心此區的動亂難消停，還有恐怖組織在此區壯大，尤其近日馬利與境內的圖阿雷格人叛軍衝突愈演愈烈。

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