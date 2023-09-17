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美軍事首長：北韓軍援俄對烏戰改變不大 意在用蘇聯砲彈換先進技術

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
北韓領導人金正恩(右)16日會見俄國防長蕭依古。法新社
北韓領導人金正恩(右)16日會見俄國防長蕭依古。法新社

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）16日表示，北韓軍援俄羅斯也許增加俄軍用於烏克蘭戰爭的彈藥供應 ，但對戰況不可能有太大改變，推測北韓意在換取俄國先進軍備技術。

北韓領導人金正恩12日出訪俄羅斯陸續會晤總統普亭（Vladimir Putin）與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），密切商討加強軍事合作

美聯社報導，對此美國參謀首長聯席會議主席密利16日赴挪威出席北約組織（NATO）會議途中透露，北韓可能提供俄國蘇聯時期的152毫米火砲，只不過數量多寡和具體時間仍未可知。

他說，「這會造成很大改變嗎？我持懷疑態度」。密利表示不想淡化軍援效果，可是能否發揮關鍵作用有待商榷。

部分國家和專家推測，金正恩軍援俄國意在換取先進武器或技術。

北韓 俄羅斯 美國 烏克蘭 俄烏戰爭

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