美軍事首長：北韓軍援俄對烏戰改變不大 意在用蘇聯砲彈換先進技術

日本岸田再改造內閣13日上任，首相岸田文雄同時公布自民黨新人事。昔是政壇明日之星、曾被認為有機會問鼎女首相的小淵優子被任命為自民黨選舉對策委員長。小淵因為綁椿案沉寂9年，但是，人們始終沒忘記她有「電鑽優子」的惡名，此次岸田重用她，引發不小爭議。今年一部日劇還揶揄了這件事。...

2023-09-17 10:00