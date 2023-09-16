金正恩參觀俄極音速飛彈 外界憂軍火交易？分析指1理由不可能

金正恩9月16日在俄羅斯國防部長蕭依古的陪同下參觀了海參威郊外的一座軍用機場，近距離查看了俄軍多型軍機，其中包括能攜載核武器的圖160、圖95、圖22戰略轟炸機。這些軍機也都參與眼下的俄烏戰爭。

蕭依古還向金正恩展示了俄軍最新型的「匕首」極音速飛彈。這種武器在俄烏戰場上首次運用於實戰，由米格31戰鬥機發射。蕭依古本人曾經在今年7月到訪北韓。

在參觀完軍用機場後，金正恩與蕭依古前往海參威，視察了俄海軍太平洋艦隊的「沙波什尼科夫海軍元帥號」護衛艦。據俄羅斯衛星通訊社報導，金正恩與蕭依古一行登上了戰艦，聽取俄海軍總司令葉夫梅諾夫上將介紹魚雷發射器、擲彈器等反潛裝置的特性。隨後，金正恩還參觀了艦上的導彈系統與火炮裝置，其中包括頻繁運用於俄烏戰場的「口徑」通用巡航導彈系統。

俄先進裝備換北韓常規軍火？

就在此前一天，金正恩剛剛參觀了遠東阿穆爾共青城的一間生產蘇57先進戰鬥機的工廠，並表示「印象深刻」。俄羅斯國防部發布的電視畫面顯示，金正恩9月16日參觀機場時凝視著極音速飛彈，還通過翻譯與俄方官員討論技術細節；在離開俄軍戰艦時，電視畫面也捕捉到金正恩與蕭依古以及俄海軍司令談論北韓上周剛剛披露的新型潛艇。

一些分析人士指出，北韓空軍目前使用的戰機基本還是80年代的蘇聯產品，已經嚴重老化過時。金正恩此次參觀俄羅斯軍工企業、軍事基地，也許意味著北韓尋求俄羅斯的幫助來推動其核武及導彈計劃。作為交換，北韓可能會向俄羅斯提供俄烏戰場上緊缺的彈藥。

從去年開始，美國就指責北韓向俄羅斯提供彈藥，其中許多可能是仿制的蘇制彈藥。韓國方面則稱，北韓向俄羅斯供應的軍火已經投入了俄烏戰場。9月15日，美國國防部代理副部長貝克(Sasha Baker)表示，美方將繼續「努力查證、揭露、回擊俄羅斯從北韓或其它地方獲取軍火的企圖」。

普亭：不與北韓進行任何軍火交易

據北韓官媒朝中社報導，此次金正恩訪俄的代表團中包括北韓海軍以及空軍的高級指揮官。

俄羅斯總統普亭已經在9月13日於遠東地區的東方航天發射場與金正恩會晤。普亭在9月15日重申，俄羅斯將繼續遵守聯合國有關制裁朝鮮的決議，其中包括不從朝鮮進口或向朝鮮出口任何武器。克里姆林宮發言人佩斯科夫也強調，普亭與金正恩的會晤後，兩國沒有簽署任何雙邊軍事合作協議。

分析人士指出，朝鮮和俄羅斯不太可能公布任何軍事合作協議，以免遭到強烈的國際反應。

（美聯社、德新社、衛星通訊社）

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