美日擬首度石垣島聯合演習

日本陸上自衛隊十四日宣布美軍和自衛隊十月大規模聯合離島防衛演訓內容，包括運輸及戰鬥等科目。兩軍將首度在距台灣僅約二七○公里的日本沖繩縣石垣島演習。這是美軍首次在該島演習。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，該演習代號為「決心之龍」，預定十月十四日至十月卅一日在日本九州、沖繩和北海道等地舉行。日媒報導認為，該聯合演習是針對中國大陸，旨在強化日本離島防禦能力，預計共投入約六四○○名兵力參演，其中陸自將派五千人、美軍約一四○○人。

美國海軍陸戰隊、陸軍等部隊將在四月新設立的石垣島營區訓練，將模擬機艦等戰鬥項目，透過雷達警戒監視。在石垣島演習時，美軍只將派約八十員兵力與自衛隊官兵聯演。

另據日本產經新聞十四日報導，美國印太司令部太空軍指揮官馬斯塔利爾受訪時表示，今年內將建置「駐日美國太空軍」（暫定名稱）。由於太空領域的重要性增加，將彌補駐日美軍不足之處，並擴大和自衛隊的合作，支援美日及南韓對北韓發射飛彈情資的即時共享，並因應中國愈來愈專斷的行為。