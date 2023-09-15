馬士基CEO：全球貿易正出現回升初步跡象 明年將反彈

全球航運業巨頭馬士基（Maersk）執行長柯文勝表示，現在正出現全球貿易回升的初步跡象。

柯文勝接受CNBC專訪時說：「除非出現負面意外，隨著我們進入2024年，我們期盼（全球貿易將）緩步回升。這次回升不像過去幾年我們所知道的榮景，但肯定的是…需求會更符合我們在消費端看到的樣貌，庫存調整不會那麼多。」

他認為，歐美消費者一直是這波需求回升的關鍵推手，這些市場也已持續帶來意外驚喜，即將到來的回升可能獲得消費推波助瀾，而非今年非常明顯的庫存調整。

柯文勝還說，儘管經濟情勢艱困，但新興市場正展現韌性，尤其是印度、拉丁美洲及非洲。他也認為，雖然俄羅斯全面入侵烏克蘭和美中緊張等總經因素，導致北美和其他主要經濟體步履蹣跚，但北美明年表現看起來會很強勁，「隨著這開始正常化並自行解決，我們將看見需求反彈」，「新興市場和北美無疑是我們認為最具上升潛力的市場」。