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競逐泰國總理失利…皮塔請辭前進黨黨魁 未提及由誰接任

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
泰國國會最大黨黨魁皮塔15日宣布請辭。照片攝於5月。美聯社
泰國國會最大黨黨魁皮塔15日宣布請辭。照片攝於5月。美聯社

皮塔15日宣布請辭泰國國會最大黨黨魁之位。他透過社群平台臉書表示，按當前泰國憲法，在野黨領袖必須由國會議員出任，但他依法庭命令被暫停國會議員身分，近期內將無法以反對黨領袖身分在國會工作。

日經亞洲15日報導，皮塔沒有提到誰將接任前進黨黨魁。皮塔矢言將持續與前進黨合作，推動變革相關議程，並透過議會程序，監督、制衡政府權力。

泰國5月舉行國會大選，現年43歲的皮塔率領前進黨，在眾議院500席贏得151席，成為眾院最大黨。儘管他曾試圖角逐總理之位，但沒能取得參眾兩院過半同意票；多數參議員因前進黨訴求廢除「冒犯君主罪」的激進主張，拒絕支持皮塔。

泰國憲法法庭7月19日凍結皮塔的議員資格，因他被檢舉擁有一家媒體公司的持股。此外，在第一次競逐總理失利後，他也被禁止再次提名。

皮塔的連續挫敗給了國會第2大黨、在5月大選中贏得眾院141席的為泰黨機會籌組政府。為泰黨總理候選人賽塔8月22日通過國會投票，成為泰國新一任總理。

皮塔 泰國

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