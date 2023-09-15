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中國防長逾兩週未露面 突取消與越官員會晤

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中國國防部長李尚福。圖片來源／德國之聲中文網。
中國國防部長李尚福。圖片來源／德國之聲中文網。

中國國防部李尚福超過2週未公開露面，原因引發各界揣測。這也是繼中國前外交部長秦剛「消失」多時、7月遭到官方撤換之後，最新一起中國高級官員神秘「失蹤」的事件。

路透社引述3位知情官員說法指，李尚福上週突然缺席與越南國防部高官的會晤。他原定於9月7日至8日出席越南在中越邊境主辦的年度防務合作會議，但2名越南官員說，就在活動舉辦前幾天，北京方面告訴河內，稱李尚福「健康狀況不佳」無法出席，活動也因此推遲。

一位不願透露姓名的美國官員表示，美方知道李尚福取消了與越南官員的會面。美國總統拜登上週曾訪問河內，美越雙方簽署了歷史性的新夥伴關係協議，關係升級。

中國國務院新聞辦公室、國防部和外交部都沒有立即回應路透社置評請求。路透社也未能立即聯繫到越南駐華大使館。

65歲的李尚福今年3月被任命為中國國防部長，他的動態受到各國外交官和其他觀察人士密切關注，因為他和「失蹤」的中國前外長秦剛一樣，是中國國務院的5位國務委員之一，級別更高於普通的內閣部長。

在李尚福「消失」前，中國7月因不明理由撤換了秦剛，之後又對解放軍的火箭軍高層進行改組，此舉引發外界對中國領導層決策過程的質疑。

秦剛先前在中共領導團隊中迅速崛起，但就任外長僅7個月後即遭到免職，讓各界感到意外。在秦剛確認被免職前的「消失」階段，中國官方最初也說，秦剛是因為「健康問題」才消失在公眾視野。

中國官員消失 引發議論

李尚福最後一次現身北京是8月29日，他當時在中國與非洲國家舉行的安全論壇上發表主題演講。此前，他在訪問俄羅斯和白俄羅斯期間，也與對方舉行了高層會議。

李尚福消失於公眾視野多時，在先前已引起了一些評論。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）9月8日在社交媒體X（原推特）上發文稱：「先是外交部長秦剛失蹤，然後是火箭軍指揮官們失蹤，現在國防部長李尚福已經很久沒有公開露面了。」

伊曼紐爾還嘲諷道：「誰將贏得這場失業大賽？是中國的年輕人們，還是習近平的內閣成員？」

被記者問及伊曼紐爾的發文內容時，中國外交部發言人毛寧週一（11日）在例行記者會上回應，她「不了解情況」。值得一提的是，中國外交部官網的記者會實錄，並沒有將此段有關李尚福的問答列入。

彭博社9日曾報導，伊曼紐爾的這些言論，與美國外交官一貫的做法相違背。通常美國外交人員，會避免捲入有關其他國家內政的揣測。而對於外國官員發表任何有關中國政府內部運作的評論，中國官方通常會做出嚴厲駁斥。

伊曼紐爾、美國國務院及中國駐華盛頓大使館皆未回應彭博社的置評請求。

英國《金融時報》報導，美方相信，李尚福目前正受到調查。《日經亞洲》週二（12日）也報導，關於李尚福涉入不當行為的傳言正在傳播，引發人們對他命運的猜測。

新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）向路透社表示：「李尚福在秦剛（消失和被撤換）之後不久便失蹤，這說明中國的精英政治對外界來說是多麼神秘。」

「習近平領導下的中國，根本不需要向世界解釋自己（的情況）」，吳木鑾說。

（綜合報導）

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