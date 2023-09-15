普亭允回訪北韓 克宮：計畫未定

北韓官媒朝中社十四日報導，北韓領導人金正恩邀請俄羅斯總統普亭訪問北韓，普亭欣然接受。但克里姆林宮發言人佩斯科夫說，尚未制定計畫。

朝中社報導，普亭十三日舉行招待會，歡迎金正恩訪問俄羅斯。金正恩在會後「鄭重邀請普亭總統在方便的時候訪問北韓，普亭欣然接受邀請，同時再次表示始終不渝地繼承俄朝友誼歷史和傳統」。

根據俄羅斯官媒ＲＴ的轉述，佩斯科夫告訴記者，還沒有為回訪制定具體計畫，「但我再次重申，這是我們的鄰國，發展這些關係符合我方利益」。

朝中社報導，金正恩告訴普亭，北韓的一貫立場是「最優先重視朝俄關係，並且始終堅持發展根基深遠的友誼傳統」。兩人就今後發展方向深入交換意見，誠懇坦率討論多項重大問題與當前合作事項，包括雙方「在粉碎帝國主義者軍事威脅挑釁和強權專橫的共同戰線上，進一步密切戰略戰術協同，並相互鼎力支持和聲援」。

金正恩造訪俄羅斯東方太空發射場時，跟普亭一起參觀，並聽取了有關俄羅斯火箭技術細節的簡報，並未提及任何武器的供應、交易或計畫技術援助。根據俄方媒體報導，普亭被問到俄羅斯是否將協助北韓打造衛星時，答稱「這就是我們來到東方太空發射場的原因」。有記者提問是否會跟金正恩談到武器交易，普亭則說他們會「討論所有的主題」。

金正恩結束與普亭的會晤後，還將參觀阿穆爾河畔共青城的戰機製造廠，十六日抵達海參崴訪問俄國太平洋艦隊司令部，並於當晚啟程返回北韓。

在華府，美國國務院發言人米勒形容俄羅斯與北韓間任何合作，「都令人相當不安，且可能違反多項聯合國安理會決議」。

米勒提到，美國擔心北韓的衛星被用來研發彈道飛彈。他表示，若情況適當，美國將毫不猶豫地制裁。

美國官員和專家都表示，俄羅斯有意採購北韓軍火彈藥在烏克蘭使用。