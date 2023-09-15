利比亞洪災 罹難者恐達2萬人

大型風暴「丹尼爾」肆虐地中海，本周稍早在北非利比亞引發嚴重洪災，利比亞東部沿海城鎮德納是受創最嚴重城市之一。ＣＮＮ、路透等媒體報導，截至十四日，德納的罹難者已破六千，約萬人失蹤。聯合國國際移民組織（ＩＯＭ）十三日表示，三萬多人流離失所。德納市長蓋希估計，死亡人數恐達兩萬。

繁榮城市一夕成廢墟 利比亞東部海岸十日晚間遭暴雨襲擊，兩座大壩潰決導致洪水沖毀下游地區。衛星空照圖顯示，德納在七月一日（上）與九月十三日（下）的對比。（路透） 聯合國警告，洪災過後，疾病將隨之而來，鑑於缺乏乾淨飲用水，遭汙染的水與未盡快處理的遺體有致病危險。自二○二○年以來，利比亞已分裂為兩個敵對政權，利東政府衛生部長阿布杜賈利十一日探視災區後指出，當地情況堪稱災難等級。

丹尼爾先橫掃土耳其、保加利亞和希臘等地，再撲向利比亞。ＣＮＮ十三日引述德納的緊急應變人員報導，當地醫院停止運作，遺體放在太平間外的走道上。當局自每晚十點實施宵禁，直到這次洪災結束。

丹尼爾來襲期間，德納乾河床的南北兩座水壩無法承受水壓而潰堤，導致嚴重洪災，居民當時還在夢鄉。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這兩座水壩遭沖垮後，約一五○萬公噸的洪水如海嘯般傾瀉而出，目擊者指稱洪水高度約三公尺。一些家戶來不及逃生，全家無人倖免。

半島電視台報導，德納至少百分之卅已完全消失，泥褐色的滾滾洪流就像小型海嘯、沖走沿途的一切。路透等外媒記者目擊路邊有車輛翻覆、樹木傾倒、建築物倒塌，路上滿是瓦礫、泥土和碎石，該乾河床上的幾座主要橋梁亦遭沖毀。該河床夏季通常乾燥，因風暴而突然洶湧湍急。

利比亞東部民航局局長契奇歐華特描述德納的慘狀，隨時有幾十具遺體遭沖進海中，災後重建恐需數十億美元。紐約時報引述救援人員報導，倖存災民在海邊等待下落不明的親人遺體被沖上岸，光十三日就有四十具。利比亞第二大城班加西等利東其他城市亦未能倖免。

卡達、科威特、德國、羅馬尼亞和芬蘭等國紛紛伸援，埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國、突尼西亞、義大利、西班牙與土耳其派搜救隊馳援。歐盟已先撥款五十萬歐元（約台幣一千七百萬元）緊急資金。我外交部也宣布，將捐款一百萬美元（約台幣三千兩百萬元）協助災民安頓及各項復原重建工作。