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沒正確理解世界 轟中國與印度「智能低下」？烏總統顧問回應有玄機

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問波多利雅科日前接受專訪時，疑似抨擊中國大陸與印度「智能低下」，宣稱兩國沒有正確理解世界。資料照片。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問波多利雅科日前接受專訪時，疑似抨擊中國大陸與印度「智能低下」，宣稱兩國沒有正確理解世界。資料照片。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）日前接受專訪時，疑似抨擊中國大陸與印度「智能低下」，又宣稱兩國沒有正確理解世界，被俄羅斯媒體與親俄網友逮到機會大肆宣傳，引來許多印度網友狂轟，中國大陸外交部發言人則在例行記者會要求澄清。

根據俄羅斯官媒RT與印度教徒報的報導，波多利雅科在專訪表示，「中國與印度等國家有什麼問題？他們無法分析自己行為的後果，不幸的是，這些國家智能低下。是，他們投資科學。是，印度最近發射了月球探測車，現正在月表跋涉，但這並未說明這個國家充分了解現代世界」。

波多利雅科以烏克蘭語所發表的言論，經由俄羅斯官媒衛星通訊社（Sputnik）與其他管道傳播開來，也引來中國大陸、印度與其他發展中世界國家網友上網一輪狂轟。

根據報導，印度外交部沒有做出反應。大陸外交部發言人毛寧13日舉行記者會時被問到此事時，稱「我不了解有關人士此番言論的背景，他應該作出解釋說明」。

波多利雅科發言惹議後上社群媒體平台「X」（前身為推特）怪罪「典型的俄羅斯宣傳，斷章取義，扭曲含義，放大以挑起衝突而區分目標受眾」，隨後以長文澄清指出，土耳其、印度、中國大陸與其他區域強權「有正當理由」在世上發揮更大作用。但RT指出，波多利雅科仍然沒有否認自己曾講過「智能低下」等內容。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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