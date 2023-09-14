歐盟須做好準備 成員將增至30國以上

隨著愈來愈多國家申請加入歐盟，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟應為成員國增至30國以上的狀況做好準備，並審查目前各項政策能否妥善運行。如烏克蘭今年積極申請加入歐盟，甚至改善國內關乎少數族群權益的法規，盼能增加進入歐盟的機會。

申請加入歐盟國增加

《半島電視台》報導，隨著愈來愈多國家申請加入歐盟，如塞爾維亞、烏克蘭等國都積極申請加入歐盟。雖然歐盟對申請加入的國家設置許多條件，但隨著時間，預計還是會有更多國家加入歐盟。

馮德萊恩13日表示，在一個區域政治變得愈來愈重要的時代，擴大結盟顯然更符合歐洲的利益。她也強調，擴大歐盟意味著，歐盟需要更仔細研究各項政策，評估擴大對政策會產生什麼樣的效益。

如波蘭、波羅的海與奧地利等東歐國家都期盼儘速在2030年擴大歐盟的規模；但荷蘭與丹麥等北歐國家則採取更謹慎的態度，認為如巴爾幹地區國家需要滿足嚴格的入盟標準，並審查民主與經濟表現。

烏克蘭盼加入歐盟

《金融時報》報導，烏克蘭已經開始準備修改法律，保障境內少數民族的權益，如提供少數民族語言更多的教育空間，希望增加烏克蘭加入歐盟的可能性。

已是歐盟成員國的匈牙利指責基輔當局有「匈牙利恐懼症」，未能善待境內少數的匈牙利族群，更成為該國不願烏克蘭加入歐盟的主要原因。

面對烏克蘭加入歐盟的準備，歐盟委員會表示，烏克蘭在「媒體自由」與「司法改革」已經符合標準，會在今年審查該國在「少數族群權益」、「反貪腐改革」、「防制洗錢規範」、「制裁寡頭的法規」與「憲法法院改革」的進展。

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