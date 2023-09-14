快訊

威力彩頭獎中數億元！歐吉桑一家三口現身 用夜市新買大背包領走1500萬現鈔

北北桃中高組五捷聯盟 侯友宜：國車國造帶動國家產業

金鐘58／賴佩霞宣布當郭台銘副手 再靠「人選之人」入圍迷你劇女配角獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟須做好準備 成員將增至30國以上

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟須為增加到30國以上的狀況做好準備。（Photo by Christiaan Colen on Flickr under C.C. License）
歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟須為增加到30國以上的狀況做好準備。（Photo by Christiaan Colen on Flickr under C.C. License）

隨著愈來愈多國家申請加入歐盟，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟應為成員國增至30國以上的狀況做好準備，並審查目前各項政策能否妥善運行。如烏克蘭今年積極申請加入歐盟，甚至改善國內關乎少數族群權益的法規，盼能增加進入歐盟的機會。

申請加入歐盟國增加

半島電視台》報導，隨著愈來愈多國家申請加入歐盟，如塞爾維亞、烏克蘭等國都積極申請加入歐盟。雖然歐盟對申請加入的國家設置許多條件，但隨著時間，預計還是會有更多國家加入歐盟。

馮德萊恩13日表示，在一個區域政治變得愈來愈重要的時代，擴大結盟顯然更符合歐洲的利益。她也強調，擴大歐盟意味著，歐盟需要更仔細研究各項政策，評估擴大對政策會產生什麼樣的效益。

如波蘭、波羅的海與奧地利等東歐國家都期盼儘速在2030年擴大歐盟的規模；但荷蘭與丹麥等北歐國家則採取更謹慎的態度，認為如巴爾幹地區國家需要滿足嚴格的入盟標準，並審查民主與經濟表現。

烏克蘭盼加入歐盟

金融時報》報導，烏克蘭已經開始準備修改法律，保障境內少數民族的權益，如提供少數民族語言更多的教育空間，希望增加烏克蘭加入歐盟的可能性。

已是歐盟成員國的匈牙利指責基輔當局有「匈牙利恐懼症」，未能善待境內少數的匈牙利族群，更成為該國不願烏克蘭加入歐盟的主要原因。

面對烏克蘭加入歐盟的準備，歐盟委員會表示，烏克蘭在「媒體自由」與「司法改革」已經符合標準，會在今年審查該國在「少數族群權益」、「反貪腐改革」、「防制洗錢規範」、「制裁寡頭的法規」與「憲法法院改革」的進展。

【更多精采內容，詳見

歐盟 烏克蘭 匈牙利

延伸閱讀

歐盟對陸電動車祭反補貼調查 陸商務部批赤裸保護主義

歐盟對中國電動車啟動反補貼調查 歐洲政壇普遍支持

大陸補貼電動車 歐盟喊查

歐盟CBAM 10月1日試行 台達電周志宏籲企業儘早訂目標

相關新聞

影╱怕爆！金正恩保鑣狂擦椅子畫面曝 還檢查能否承重136公斤

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯與普亭會談，會議前一段現場影片曝光引發外界熱議，從影片中可以看到，北韓的維安人員除了測試椅子能...

影╱女記者直播到一半遭摸臀！棚內主播霸氣打斷 要讓惡狼上電視

西班牙一名女記者日前在馬德里街頭直播時，突遭一名陌生男子摸臀騷擾，棚內主播見狀立即介入，並要求記者當場質詢男子行為，男子...

美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！被警犬制伏 武裝警「開心大合照」曝

8月底從美國賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison）逃獄的34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特（Danelo...

愛穿襪子睡覺的人注意！臭襪子恐比馬桶還髒 藏有蟑螂身上細菌

一回家倒頭就睡，腳上的臭襪子要記得脫！英國寢具商「Mattress Next Day」的研究人員發現，不乾淨的襪子甚至比...

遺體不斷沖進海裡 利比亞洪患罹難人數恐達2萬

利比亞東部政府內政部發言人說，有3800多人在襲擊濱海城市德納的毀滅性洪患中罹難，救護單位估計恐多達2萬人死亡，民航官員...

墨西哥國會的「外星人木乃伊」？偽科學與墨國政治亂象

「外星人降臨墨西哥國會...？」墨西哥國會9月12日舉辦聽證會，邀請UFO愛好者莫桑（Jaime Maussan）展示兩具「木乃伊」。莫桑宣稱其並非人類或是任何地球上生物的遺骸，2017年發現於祕魯納斯卡線附近，經墨西哥國立自治大學測試得知約有1,000年歷史。莫桑的國會演說引發各界對外星人的關注，然而墨西哥科學界對其猛烈抨擊，墨西哥國立自治大學也與其切割，表示僅測試過木乃伊的年份，而祕魯納斯卡線出土的其他類似木乃伊，則早有研究表明是由人類與動物骨骼黏合製造。看似荒謬的聽證會，為何由國會認真召開？墨西哥的社會輿論批評，也將矛頭指向了現任總統莫名其妙的言行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦