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美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！武裝警「開心大合照」曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特在逃亡近兩周後終落網。美聯社
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特在逃亡近兩周後終落網。美聯社

8月底從美國賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison）逃獄的34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特（Danelo Cavalcante），在逃亡近2周後，賓州警方於當地時間13日上午宣布，已將他捉拿歸案。

CNN等外媒報導，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，當地時間13日上午8時左右，卡瓦坎特「在沒有開槍的情況下被捕」，並將卡瓦坎特的追捕成功歸功於執法部門的「非凡工作」和「公眾的巨大協助」。

警方表示，一支由騎警、警犬和飛機組成的搜索隊冒著雷雨在南考文垂鎮（South Coventry Township）的一處樹林發現了卡瓦坎特，執法人員因一戶民宅的防盜警報而發現他。

賓州警察中校比文斯（George Bivens）表示，美國緝毒局一架飛於凌晨1時左右在搜索區域上空飛行，接收到地面上的一個熱訊號，並開始追蹤。後來一場閃電風暴襲來，迫使飛機離開該地區。

他表示，一支由20至25名警員組成的戰術小組控制了該地區，守了一整夜，直到飛機返回。13日上午8時左右，戰術小組在在封鎖線內一處樹林發現卡瓦坎特。

比文斯說，當警方發現卡瓦坎特時，他正在睡覺，躺在日前從附近居民那裏偷來的步槍上，當下他感到措手不及，並試圖逃跑，最終派出警犬將他制伏。

根據卡瓦坎特被捕後的影片顯示，卡瓦坎特雙手上銬，在十多名武裝警員戒護下進入一輛裝甲囚車後座。

卡瓦坎特當時臉上有血，據信頭皮被警犬咬傷，身上穿著似乎是NFL費城老鷹隊運動衫的衣物，上車前被剪開衣物，一些員警還與他和步槍合照，沒有員警在這場追捕行動中受傷。

逮到人後，武裝員警們還與他大合照。美聯社
逮到人後，武裝員警們還與他大合照。美聯社

警犬 美國 風暴

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