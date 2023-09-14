領導不在北韓仍射彈 分析師：控制升級

南韓與日本政府表示，北韓十三日朝東方發射兩枚彈道飛彈，研判落在日本專屬經濟區外側海域。南韓統一部表示，這是北韓首度在領導人金正恩出訪時發射飛彈。分析家說，這顯示北韓核子和飛彈計畫的控制體制更加完善。

韓聯社報導，北韓於十三日上午約十一時四十一分及十一時五十一分左右，從北韓西岸附近朝東發射二枚彈道飛彈，飛行最高高度均約五十公里，飛行距離為六百五十公里。

這是北韓繼八月卅日發射彈道飛彈後，今年第十七次發射可能為彈道飛彈的物體。南韓譴責，日本已向北韓提出強烈抗議。

日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行、美國國務院北韓特使金星容、南韓朝鮮半島和平交涉本部長金健三人已通話，對北韓這次發射飛彈交換意見。

路透報導，北韓於金正恩跟俄羅斯總統普亭在俄國舉行會談之前約一小時，發射二枚短程彈道飛彈。

分析家指出，北韓在最高領導人偕同軍方高層出國訪問之際發射飛彈，顯示北韓正逐漸加強授權代理體制，核武和飛彈計畫的控制體制也更加完善。

南韓統一研究院高級研究委員洪珉認為，北韓此舉，意在凸顯即便領導人不在現場「坐鎮」，北韓也對其軍事應對態勢有十足把握。此外，這次射彈，可能是為抗議韓美兩國連日針對北韓和俄國高峰會談釋放警告資訊。