角色對調？金正恩與普亭會晤 俄羅斯與北韓的恩怨情仇一次看

北韓領導人金正恩已抵達俄羅斯會見總統普亭，這也是這兩位領導人的第二次會晤。兩國政府尚未確認此行議程，但美國官員稱普亭可能會要求北韓為烏克蘭戰爭提供火炮和其他彈藥。

這樣的請求在1950至1953年的韓戰期間也曾出現過，只不過如今角色對調。當時蘇聯提供彈藥、戰機和飛行員來支持共產朝鮮攻打韓國，隨後數十年蘇聯也持續對北韓提供支持。

儘管俄羅斯和北韓經常存在共同利益，但它們之間的關係卻時而密切時而疏遠。以下是一些關鍵事件時間表：

1945年至1948年：

日本對朝鮮半島的殖民統治隨著二戰結束，但朝鮮半島最終分為蘇聯支持的北半邊和美國支持的南半邊。蘇聯軍方將之後的獨裁者金日成推為北韓的掌權者。

1950年至1953年：

金日成的軍隊於1950年6月對韓國發動突襲，引發韓戰。除了中國人民志願軍加入之外，北韓還得到了蘇聯空軍的援助。而韓國、美國和其他國家的軍隊在聯合國的指揮下進行戰鬥、擊退朝方進攻。1953年簽署《朝鮮停戰協定》後，朝鮮半島停戰，但法理上仍處於戰爭狀態。

20世紀50年代中期至60年代：

蘇聯繼續向北韓提供經濟和軍事援助，不過，隨著金日成暴力清除北韓領導層中的親蘇和親中派別以鞏固其權力，蘇朝關係出現惡化。莫斯科減少了對朝援助，但直到冷戰結束才切斷援助。

20世紀70年代：

隨著蘇聯和中國之間的競爭加劇，北韓奉行「等距」政策，使其能夠利用敵對的共產主義大國相互對抗，以分別從雙方獲取更多援助。平壤也曾試圖減少對莫斯科和北京的依賴，但從國際金融市場大量借貸後出現的一系列政策失敗，令北韓經濟陷入數十年的混亂。

20世紀80年代：

戈巴契夫上台後，蘇聯繼續減少對北韓的援助，並表現出希望與韓國和解的傾向。韓國還擴大了與東歐共產主義國家的外交關係，使北韓日益受到孤立。

20世紀90年代：

1991年蘇聯解體，北韓失去了主要的經濟和安全支柱。由葉爾欽總統領導的莫斯科後共產主義政府不再熱衷於通過援助和補貼來支持北韓。莫斯科與首爾建立正式外交關係，希望吸引韓國投資，並且廢止《蘇朝友好合作互助條約》。金日成於1994年去世，隨後北韓在20世紀90年代末經歷了一場毀滅性的飢荒，估計有數十萬人因此而死亡。

2000年代初：

普亭於2000年首次當選總統後，積極尋求恢復俄羅斯與北韓的關係。同年7月他訪問了平壤，會見北韓第二代領導人金正日。此次訪問被視為俄羅斯努力恢復其傳統勢力範圍之舉，應對莫斯科與西方在關鍵安全問題上日益擴大的分歧。隨後在2001年和2002年，普亭於俄羅斯接待了金正日。

2000年代中後期：

儘管兩國關係有所回暖，俄羅斯仍兩次支持聯合國安理會因北韓剛起步的核武器和導彈計劃而對其實施制裁。俄羅斯參與了旨在說服北韓放棄核計劃以換取安全和經濟利益的會談。但這場包括美國、中國、韓國和日本在內的「六方會談」於2008年12月宣告破裂。

2011年至2012年：

金正日於2011年12月去世，此前他在同年8月還與時任俄羅斯總統梅德維傑夫舉行了會晤。隨後，金正日之子金正恩成為北韓的統治者。 2012年，俄羅斯同意一筆勾銷北韓約110億美元債務的九成。

2016年至2017年：

金正恩加速進行北韓的核試驗和導彈試驗。俄羅斯支持安理會嚴厲制裁，包括限制石油供應和打擊該國勞動力出口等。

2018年至2019年：

金正恩與華盛頓和首爾展開外交活動，利用其核計劃獲取經濟利益，同時他還試圖改善與傳統盟友中國和俄羅斯的關係。在與美國總統川普的第二次會晤後，美國沒有停止其主導的對北韓制裁，美朝關係破裂，金正恩前往俄羅斯並於2019年4月與普亭舉行首次峰會。兩國領導人誓言要擴大合作，但會議沒有產生實質性成果。

2022年：

北韓利用俄烏戰爭造成的干擾進一步加大武器試驗力度，同時將這場衝突歸咎於美國。平壤聲稱西方的「霸權政策」使普亭有理由向鄰國派遣軍隊來保衛俄羅斯。北韓、俄羅斯和敘利亞共同承認烏克蘭東部兩個莫斯科支持的分裂主義地區獨立，並暗示願向這些地區派遣建築工人幫助重建工作。另一方面，俄羅斯和中國阻止了由美國主導的安理會希望加強對北韓制裁的努力。

2023年9月12日：

金正恩抵達俄羅斯與普亭會面。預計他將以向俄羅斯提供火炮彈藥，換取俄方的經濟援助和軍事技術。此次會面之前，俄羅斯國防部長紹伊古於7月罕見地訪問了北韓同時參加了閱兵儀式。

（美聯社）

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