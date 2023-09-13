印尼基督教正名成功 將恢復耶穌原名

印尼政府開放以基督教信仰稱呼「耶穌基督」而不用阿拉伯文。印尼政府日前宣布，從明年起官方文件所提及耶穌基督，將不再使用伊斯蘭詞語，恢復基督徒慣用的名詞。對此，當地基督徒與學者表示樂觀其成。

政府從善如流

據《天亞社》報導，印尼人類發展與文化部長埃芬迪12日表示，政府已正式決定不再使用「Isa al-Masih」(以阿拉伯文稱呼耶穌彌賽亞)而改使用當地基督徒慣用的「Yesus Kristus」來稱呼耶穌基督。他指出，未來包括在國家宗教節日的官方文件中都會使用「Yesus Kristus」。

他指出，「變更名稱是依照宗教事務部的提議。」在印尼日曆中，印尼政府確定了3個與基督教有關的國定假日，分別是聖誕節、受難日和升天節，往年都是以伊斯蘭的角度加以表達。

基督徒三大節日

對此，宗教事務部副部長達蘇奇表示，這項變更是回應基督徒提出的想法。據《安塔拉通訊社》報導，達蘇奇指出，「基督徒希望改變稱呼以便反映他們的信仰，也就是使用耶穌基督來紀念他的出生、死亡和升天。」

改名受到基督徒歡迎

神父傑哈魯特指出，「這個改變對基督徒來說是件好事。」另一名神父阿塔瓦魯表示，「耶穌基督這個名詞包含了更貼近基督徒信仰核心的含義，指出耶穌的神聖本質、祂是基督以及世界的救主。」

西爪哇神學家博爾希亞則認為，「這是重大突破，也就是承認基督教的耶穌和伊斯蘭傳統的爾撒並不相同，」他還說，「這個改變受到基督徒歡迎，代表了這是從聖經的基督教信仰進行理解和體驗。」

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