快訊

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

中信造船廠散貨輪起火黑煙竄天 海巡「淡水艦」高壓水砲投入救援

印尼基督教正名成功 將恢復耶穌原名

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
印尼基督徒希望官方文件更能貼近自己的信仰。(Photo by Farhan Perdana (Blek) on Flickr used under Creative Commons license)
印尼基督徒希望官方文件更能貼近自己的信仰。(Photo by Farhan Perdana (Blek) on Flickr used under Creative Commons license)

印尼政府開放以基督教信仰稱呼「耶穌基督」而不用阿拉伯文。印尼政府日前宣布，從明年起官方文件所提及耶穌基督，將不再使用伊斯蘭詞語，恢復基督徒慣用的名詞。對此，當地基督徒與學者表示樂觀其成。

政府從善如流

據《天亞社》報導，印尼人類發展與文化部長埃芬迪12日表示，政府已正式決定不再使用「Isa al-Masih」(以阿拉伯文稱呼耶穌彌賽亞)而改使用當地基督徒慣用的「Yesus Kristus」來稱呼耶穌基督。他指出，未來包括在國家宗教節日的官方文件中都會使用「Yesus Kristus」。

他指出，「變更名稱是依照宗教事務部的提議。」在印尼日曆中，印尼政府確定了3個與基督教有關的國定假日，分別是聖誕節、受難日和升天節，往年都是以伊斯蘭的角度加以表達。

基督徒三大節日

對此，宗教事務部副部長達蘇奇表示，這項變更是回應基督徒提出的想法。據《安塔拉通訊社》報導，達蘇奇指出，「基督徒希望改變稱呼以便反映他們的信仰，也就是使用耶穌基督來紀念他的出生、死亡和升天。」

改名受到基督徒歡迎

神父傑哈魯特指出，「這個改變對基督徒來說是件好事。」另一名神父阿塔瓦魯表示，「耶穌基督這個名詞包含了更貼近基督徒信仰核心的含義，指出耶穌的神聖本質、祂是基督以及世界的救主。」

西爪哇神學家博爾希亞則認為，「這是重大突破，也就是承認基督教的耶穌和伊斯蘭傳統的爾撒並不相同，」他還說，「這個改變受到基督徒歡迎，代表了這是從聖經的基督教信仰進行理解和體驗。」

【更多精采內容，詳見

耶穌 印尼 信仰

延伸閱讀

反中資建設太陽能玻璃廠 印尼巴淡居民示威釀多人傷

憂砸國家品牌 日本不競標印尼雅萬高鐵延伸計畫

教會會友「為耶穌鼓掌」超過3小時 創世界紀錄

原班人馬繼續演出 受難記續集明年開拍

相關新聞

飛快發展武力！美空軍部長：中國正準備應對可能發生的對美戰爭

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）警告，中國大陸正在建軍，準備應對一場可能的對美戰爭，並指美方必須優化軍力...

力挺到底！金正恩：支持普亭所有決定 與俄國一同對抗帝國主義

俄國總統普亭目前正在東方太空發射場帶領北韓領導人金正恩參觀，俄羅斯媒體報導，金正恩向普亭說，支持普亭所有決定，並將永遠與...

日相岸田文雄內閣改組11人初入閣、5位女性閣員 平均年齡更低

日本首相岸田文雄今天改組內閣，19名閣員中有13人異動、6人續任，平均年齡較改組前年輕1歲多；13人中有11人首次入閣，...

解讀日本內閣改造：岸田文雄塑造「總主流派」佈局2024

日本岸田政權在國內的支持率持續下探，9月12日傍晚公布了岸田內閣人事改組、以及自民黨高層人事的異動名單，期望藉此提升政權形象、挽救民意支持，同時也為了2024年秋季的自民黨總裁選佈局。這份岸田內閣改造名單，19人中換血了13人，之中有5人為女性，是與過去2001小泉純一郎、2014安倍內閣相同的女性最多人數。新內閣名單表現出岸田塑造派閥平衡、穩固現有形勢的「總主流派」安排，不過在黨內高層要職的人事上，卻也透過拉攏最大派閥安倍派、以及牽制潛在政敵，為自己2024的總裁選預作準備。

傑尼斯性侵案風波發酵 事務所撤強尼喜多川畫像

日本傑尼斯事務所日前承認已故創辦人強尼喜多川性侵旗下男藝人並致歉，麥當勞等昨天跟進部分企業，宣布將不續約廣告合約。而傑尼...

北韓預計10月再發射「千里馬1號」 普亭將如何伸援？

北韓領導人金正恩13日到訪俄國東方太空發射場，總統普亭表態將協助北韓打造人造衛星。路透報導，北韓今年二度嘗試將間諜衛星送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦