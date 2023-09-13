普亭為川普發聲 「起訴是政治迫害」

俄羅斯總統普亭十二日在俄國遠東城市海參崴參與年度「東方經濟論壇」時表示，美國前總統川普面臨的司法追訴是具政治動機的迫害，凸顯美國政治系統腐敗。

華爾街日報報導，普亭並認為，無論下任美國總統為何人，美俄外交關係可能都不會有重大改變。普亭也指控華府煽動美國民眾的仇俄情緒。

川普在共和黨二○二四年總統初選民調遙遙領先，但遭到一連串聯邦和州層級的刑事起訴。

華爾街日報指出，普亭的說法恰好呼應川普本人對於控罪的一貫論點。克里姆林宮被視為和川普關係良好，克宮亦屢替控罪纏身的川普發聲。

普亭執政下，美俄關係問題重重，去年俄軍全面出兵烏克蘭後，兩國關係更達新低點。曾稱普亭出兵烏國「非常聰明」的川普，已公開批評美國援助烏國開銷，五月更誇口若他執政，一天內可和俄烏談成協議終結戰事。

普亭十二日表示，樂見川普所說的停戰協議，並批評西方提供烏國Ｆ－十六等武器只會讓衝突持續。

另一方面，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，北韓領導人金正恩十二日已抵達俄國，將和普亭討論雙邊經貿合作。

俄方並未表明金正恩將在何地與普亭會晤。ＢＢＣ認為，金正恩潛在的停留地點之一，可能是約在海參崴北方一千五百公里的「東方太空發射場」。路透報導，普亭十二日已表示正計畫前往東方太空發射場，但並未透露是否將在該地與金正恩會面。