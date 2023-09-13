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日防衛省傳派現役職員駐台

聯合報／ 國際中心／綜合報導

四名消息人士稱，日本防衛省已指派一名常駐的文職現役職員來台，這項舉動將提升台日安全關係，但可能會激怒中國。

日本在台灣沒有設置正式的外交機構，僅透過日本台灣交流協會處理雙邊關係。

日本經濟產業省和外務省等政府機關，目前在日本台灣交流協會台北事務所派駐的都是現役職員，但防衛省擔心中國方面反對，至今都是派遣退役自衛官。相關人士表示，雖然這次也有人提議派遣現役自衛官，但最終仍是派遣文職人員。

路透報導，消息人士還說，日本防衛省將派遣現役人員，以加強情資蒐集並與台灣軍方交流。由於議題的敏感性，消息人士不願透露姓名。

熟悉這次任命的一名知情人士表示，這也是日本支持台灣的「象徵」，知情人士說道：「台灣之前就曾要求由現役防衛省官員來填補這個職位。」

消息人士稱，去年一家日本媒體報導這項消息後，東京擔心北京當局的反應，而將計畫暫停。

日本防衛省表示，只會尋求和台灣建立「非政府」關係。

當被問及新的日本防衛省駐台人員，台灣外交部婉拒置評，但表示「將會繼續加深與日本等志同道合夥伴的合作」。中國外交部沒有立即回應置評要求。

日本 派遣

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