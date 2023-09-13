岸田內閣大改組 友台議員接防相

日本首相岸田文雄十三日將改組內閣，根據日媒報導的內定名單，新任外務大臣將由前法務大臣上川陽子接任。岸田內閣十九名閣員原本只有兩名女性，改組後將增至五人。防衛大臣也將換人，將由曾多次訪問台灣的眾議員、「日華議員懇談會」事務局長木原稔出任。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，岸田十三日下午將正式改組內閣。

內定出任防衛大臣的木原稔現年五十四歲，曾多次訪台，並在七月日本戰略研究論壇在東京舉辦的台海危機兵棋推演扮演日本防衛大臣。當時他表示，日台之間缺乏官方交流機制，是台美日安保對話的最大問題。他說，雙方雖可透過「日華議員懇談會」進行議員之間甚至與台灣政府之間的交流，但那不是與日本官方的交流。他指出，日美台要尋求適當時機制訂對話機制。

木原七月曾從沖繩與那國島隨同立法院長游錫堃搭船到台灣，國民黨總統參選人侯友宜八月訪日時也曾和他見面。

岸田將任命上川陽子為新任外務大臣。上川是自民黨內派閥「岸田派」成員，過去擔任法務大臣時曾下令執行奧姆真理教前教主麻原彰晃等十三名涉奧姆真理教死囚死刑，也曾致力修法將成人年齡調降到十八歲。原外相林芳正被認為是親中派，如今被撤換，也引發關注。

另外，四十四歲的眾議員加藤鮎子可望首次入閣，接任兒童政策擔當大臣。加藤鮎子父親是曾任內閣官房長官的加藤紘一。

岸田內閣目前十九名閣員中女性只占兩名，改組後女性將增加到五名，分別是內定接任外務大臣的上川陽子、兒童政策擔當大臣的加藤鮎子、復興大臣土屋品子、地方創生擔當大臣自見英子，及續任經濟安全保障擔當大臣的高市早苗。

五名女性閣員將追平二○○一年小泉純一郎內閣及二○一四年安倍晉三內閣所創的最多女性閣員紀錄。

新內閣僅內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、數位大臣河野太郎等六人將續任，其他十三人都將更換。