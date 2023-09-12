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金正恩已搭乘裝甲列車赴俄！最快今天與普亭展開領袖會談

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩已啟程前往俄羅斯，準備與俄羅斯總統普亭會面。法新社
北韓領導人金正恩已啟程前往俄羅斯，準備與俄羅斯總統普亭會面。法新社

北韓領導人金正恩已啟程前往俄羅斯，準備與俄羅斯總統普亭會面，北韓官媒朝中社12日也釋出金正恩搭乘裝甲列車的出訪照，陪同金正恩訪俄的包括軍方高階官員。

BBC報導，一名美國官員表示，由於俄羅斯面臨烏克蘭全面反攻，金正恩可能會跟普亭討論新的武器交易。

朝中社在當地時間12日上午證實，金正恩已在10日下午搭乘私人火車離開首都平壤。根據朝中社公布的照片顯示，金正恩在離開平壤前在裝甲列車上揮手致意。

克里姆林宮也已證實金正恩將訪俄。兩名領袖的峰會預計最快於當地時間12日舉行。

若普亭與金正恩如期舉行峰會，這將是金正恩睽違四年多來的首次國際訪問，也是疫情爆發以來首次出訪。

一名美國官員稍早向哥倫比亞廣播公司透露，峰會重點很可能是北韓向莫斯科提供武器以支持其對烏克蘭的戰爭。

據傳金正恩的裝甲列車至少有20節防彈車廂，因此重量比一般火車更重，行駛速度也較慢，無法超過每小時60公里，預計抵達海參崴要耗時一天。

金正恩 俄羅斯 北韓 普亭

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