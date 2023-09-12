聽新聞
test
0:00 / 0:00
洞穴救援成功！美探險家受困土耳其千米深洞穴10天終獲救
美國40歲洞穴探險家迪基（Mark Dickey），近日和同好進入土耳其第三深的莫卡洞穴（Morca Cave）探險時腸胃出血，受困地下4100英尺（約1276公尺），經過國際救援後他已成功脫困回到地面，並被送往醫院急救。
CNN報導，土耳其內政災害與應急管理部（AFAD）的薩爾奇 (Recep Salci）12日表示，迪基已獲救，乍看之下狀況不錯，將搭乘直升機前往梅爾辛醫院（Mersin hospital）。
土耳其洞穴探險聯合會日前表示，迪基受困的洞穴深達4100英尺（約1276公尺）時，疑似出現腸胃出血症狀，隨後被安置到地下1040公尺的臨時營地。歐洲洞穴救援者協會（ECRA）2日接獲通通報，稱他出現嚴重胃痛。
由至少200名救援人員組成的國際救援團隊，在7日趕到現場展開救援，試圖將迪基從這個土耳其第三深的洞穴中救出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言