洞穴救援成功！美探險家受困土耳其千米深洞穴10天終獲救

美國40歲洞穴探險家迪基（Mark Dickey），近日和同好進入土耳其第三深的莫卡洞穴（Morca Cave）探險時腸胃出血，受困地下4100英尺（約1276公尺），經過國際救援後他已成功脫困回到地面，並被送往醫院急救。

CNN報導，土耳其內政災害與應急管理部（AFAD）的薩爾奇 (Recep Salci）12日表示，迪基已獲救，乍看之下狀況不錯，將搭乘直升機前往梅爾辛醫院（Mersin hospital）。

土耳其洞穴探險聯合會日前表示，迪基受困的洞穴深達4100英尺（約1276公尺）時，疑似出現腸胃出血症狀，隨後被安置到地下1040公尺的臨時營地。歐洲洞穴救援者協會（ECRA）2日接獲通通報，稱他出現嚴重胃痛。

由至少200名救援人員組成的國際救援團隊，在7日趕到現場展開救援，試圖將迪基從這個土耳其第三深的洞穴中救出。