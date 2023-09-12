日核汙水排海 首輪結束

日本福島第一核電廠核汙水（日本稱核處理水）第一輪排海作業十一日結束，東電預計十月以後進行第二輪。日本媒體報導，國際原子能委員會（IAEA）、日本環境省、東電等監測水質含氚量皆未達臨界值，水產廳檢測排水口附近的魚類，也未達十貝克臨界值。

東電表示，八月廿四日起的排海作業沒有任何異常，至十日下午已將七千八百噸水排進大海，十一日將輸送管內的剩餘汙水清空，第一輪作業即完成。第二輪同樣要排七千八百噸。

由於設備檢測要三周時間，下一輪最快十月後進行。今年度共計排四輪，能減少儲存槽三萬一千二百噸的核汙水，總含氚量五兆貝克。

日媒報導，監測海水水質結果，所含放射性物質的量，遠低於東電設定要暫停排放的標準七百貝克。

東電每天都在核電廠周邊三公里範圍內採樣，八月卅一日在出水口約二百公尺處採集的海水，一公升含氚量十貝克。其他地方檢測都未達十貝克臨界值。

東電每周一次將臨界值下修○點四貝克，相同海水樣本測出的氚有○點四三至一點五○貝克。水產廳幾乎每天在排水口的南與北外數公里捕魚，檢測比目魚、鯛、虎河豚等魚類的含氚量，皆未檢出（未達十貝克臨界值）。

針對中國大陸對日本水產品進口禁令，自民黨參議員瀧波宏文在八日參議院的聯合審查會答詢時說，日本應該脫離對中國的貿易依賴，是經濟安全保障的核心。經濟產業大臣西村康稔回覆，全球貿易相互依存度愈來愈高，很難完全切割，但國際情勢日益嚴峻，過度依賴一個特定國家風險很高。有必要盡可能降低這個風險。