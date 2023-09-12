規模冷戰後最大 北約明春軍演抗俄

英國金融時報報導，北約組織正為明年春季登場、冷戰以來規模最大的聯合實彈演習預做準備。這場軍演集結四萬多名軍人，將演練如何擊退俄羅斯對其成員國的侵略。

這場名為「堅定捍衛者」的演習，是北約為因應烏克蘭遭入侵，迅速推動組織從危機應對性質轉向作戰聯盟計畫的一部分。

北約官員表示，該演習將於明年春季登場，預計包含五百至七百次空戰任務、五十多艘艦艇和約四萬一千名軍人。演習假想敵是俄羅斯領導的聯盟。

此次演習在技術能力上也創下首次紀錄，即利用真實世界的地理資料，為部隊打造更真實的場景。北約官員指出，這場演習也向莫斯科宣示北約已做好戰鬥準備。

儘管瑞典的北約入盟申請尚未獲得土耳其和匈牙利批准，瑞典也將參加演習，使得參演國家總數達卅二國。演習將於二月和三月在德國、波蘭和波羅的海國家舉行，是新訓練戰略的一部分。根據該戰略，北約將每年進行二次大型演習，而非一次，並將演練應對邊界外的恐怖主義威脅。

北約秘書長史托騰柏格去年六月曾宣布，北約將把高度戒備部隊的人數從四萬增加到「遠超過卅萬」。這是北約歷史性改革的一部分，以使北約部隊轉向具有重型軍事能力，而非僅是輕型機動部隊。

北約領導人七月在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，同意新的區域防禦計畫，並設立「聯盟反應部隊」，能對威脅做出快速反應。