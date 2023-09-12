金正恩搭專列赴俄 近日會普亭

北韓官媒朝中社十一日報導，其領袖金正恩應俄羅斯總統普亭之邀，即將訪俄，訪俄期間將舉行「普金會」。克里姆林宮新聞局同日也宣布，應普亭邀請，未來幾天金正恩將對俄國進行正式訪問。這將是金正恩四年多來首次出訪。

朝中社報導未詳述金正恩此行何時出發、預計抵達時間和普金會日期等具體日程。俄國政府也只證實此行，不願說明細節。

南韓官員十一日引述情報單位消息，稱金正恩搭乘的專用列車十一日下午已從平壤出發前往俄羅斯。韓聯社及部分俄媒報導，金正恩的專列預計將駛到俄國濱海邊疆區海參崴站，該站當天已大幅加強維安警戒，月台上可見大批警力，還有牽警犬的軍警與穿黑西裝男子。

ＢＢＣ報導，金正恩的專列有至少廿節防彈車廂，重量遠超過一般列車，因此時速最高僅五十九公里，預料要花一整天時間才能從平壤開到海參崴。

數名南韓官員表示，推測金正恩可能在十二日至十四日與普亭會面。

「普金會」預料將討論俄國向北韓購買武器等問題。白宮表示，新情資顯示，俄國和北韓的軍備談判正「積極推進」。

白宮國安會發言人柯比說，俄國國防部長蕭依古七月赴北韓參與韓戰停戰七十周年活動，試圖「說服平壤出售砲彈」給俄國。紐約時報日前報導，俄國可能提供北韓飛彈技術、糧食、原料等物品，作為交換。

金正恩剛結束北韓建國七十五周年活動，今年北韓邀請到中國代表團出席，但俄方卻未派員參與。南韓分析家推測，俄國和北韓可能是將焦點放在時間接近的雙邊峰會上。

二○一一年掌權的金正恩，曾於二○一九年四月會晤普亭，這也是金正恩最後一次外訪。金正恩當時和美國時任總統川普核武談判破裂後，乘坐其裝甲專列，從北韓開到海參崴會普亭。