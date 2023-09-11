時隔4年多！韓媒爆金正恩似已搭列車啟程訪俄 近日可能會晤普亭

路透引述南韓媒體「YTN」11日報導，根據一名南韓政府未具名高階消息人士指出，北韓領導人金正恩似乎已經搭乘列車啟程前往俄羅斯，有可能將和俄國總統普亭會面。

報導指出，金正恩似乎已搭乘特殊列車，朝北韓東北部邊境出發，最快可能12日與普亭會面。稍早YTN消息指出，兩國峰會可能於13日舉行。若消息屬實，這將是金正恩睽違4年多首度外訪。

另據韓聯社引述俄媒「國際傳真社」11日報導，俄國遠東地區消息人士透露，金正恩預期近日將造訪俄國。一名俄國遠東聯邦區政府人士表示，金正恩可能「很快」就會到訪該地區。

另一名俄國政府消息人士也證實準備接待金正恩，「我們已為金正恩到訪準備良久」。

南韓國防部11日亦表示，金正恩與普亭的會面可能登場。

路透致電南韓外交部、統一部求證時，皆未獲提供相關資訊。路透無法立即聯繫上南韓國家情報院官員。

紐約時報先前報導，金正恩可能搭乘其裝甲列車前往俄國海參崴，在本周的一場經濟論壇場邊會晤。外界有人猜測，北韓可能會提供俄國用於烏克蘭衝突的軍武。