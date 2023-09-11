3成民眾患慢性疼痛 傾聽可成解方

全世界約3成人口飽受慢性疼痛之苦，但因為慢性疼痛的致病因素仍需更多研究，導致醫師難以對症下藥，且許多止痛藥物又有成癮性的問題，成為醫界相當頭疼的議題。但有研究顯示，光是讓病患感受到「被傾聽」，就能夠有效緩解疼痛感。

20億人受慢性疼痛

「慢性疼痛」指持續時間超過3個月以上的疼痛，根據研究發現，一旦身體出現慢性疼痛，整個過程就難以逆轉，且持續性的疼痛會導致大腦灰質減少，損及大腦的功能。

《經濟學人》報導，目前世界上約有3成的人口都飽受著「慢性疼痛」的困擾，造成大量的醫療成本與勞動力損失。其中，有10%患者的疼痛感甚至強烈到他們無法活動，達到「致殘性疼痛」的水準，更會帶來如抑鬱與精神萎靡等心理問題。

致病因子不明確

《dailyfinland》報導，芬蘭奧盧大學和加拿大麥吉爾大學合作，用人工智慧分析近50萬人數據後，發現了6項慢性疼痛的關鍵誘發因素，包括肥胖（BMI 30 以上）、失眠、疲倦、經常感到厭倦、曾因心理疾病就醫，以及離婚、失業或喪偶等生活壓力，意味著慢性疼痛不一定只是生理因素造成的。

疼痛主要源於兩種機制，當身體受到創傷時，組織細胞的蛋白質變形，導致離子從細胞流出，並隨著神經系統傳遞到大腦，就被理解為疼痛；或者是神經本身受損，並不斷釋放出疼痛訊息。但研究組織卻發現，部分的「慢性疼痛」會在民眾組織與神經都健康的狀況下發生，超越學界對疼痛的理論。

傾聽也能減緩疼痛

慢性疼痛狀況相當複雜，導致醫師難以對症下藥，目前醫界面對慢性疼痛，大多數仍使用嗎啡等止痛類藥物或是阿斯匹靈這種抗炎藥物，但上述這些藥物不是療效甚微，就是有嚴重的副作用。

然而，研究表明，除了藥物治療之外，只要讓慢性疼痛患者感受「被醫師傾聽」，就能有效減緩疼痛感。所以許多醫師臨床治療上，也會將患者轉介到「疼痛管理課程」，加上認知行為療法、鍛鍊等方式，來協助病患。

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