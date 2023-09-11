梅洛尼：義擬退一帶一路

義大利媒體十日報導，義大利總理梅洛尼在廿國集團（G20）峰會場邊和中國大陸總理李強會面，梅洛尼告訴李強，義大利計畫退出一帶一路倡議。

路透報導，義大利為降低北京對這項決定的強烈反對，以鞏固與中國的戰略夥伴關係作為替代，這項協議二○○四年首次簽定，目的在促進經濟合作。

義大利是七大工業國集團（G7）中唯一參加一帶一路倡議的國家。義大利晚郵報報導：「總理（梅洛尼）向對方（李強）表達退出這項計畫的意圖。」報導中說，李強努力試圖說服梅洛尼三思。

義大利政壇質疑前任政府於二○一九年和中國簽定該協議的價值。這項協議成了義大利和西方盟國的齟齬來源；西方盟國憂心中國影響力日增。

報導中說，義方告訴中方，這項決定並非受到美國的影響。其他義媒也有類似報導。

義大利明年將擔任G7輪值主席國，重塑和北京的關係，有助安撫西方盟友。

對於這項報導，梅洛尼十日在新德里的記者會上說，義大利尚未決定是否退出一帶一路倡議，正在評估參加這項倡議的好處。她說，即使退出，也不會傷害和中國的關係。

義大利總理辦公室在新聞稿中說，總理和中國國務院總理九日利用G20峰會之便舉行會談，討論深化雙方關係。

聲明中表示：「義大利和中國之間的全球戰略夥伴關係明年將屆廿周年，這將是雙方在共同關心的各項領域推動友誼和合作的指引」。